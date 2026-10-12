תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ • הרוג כבן 15 ועוד כ-20 פצועים, מורים ותלמידים, שפונו לבתי החולים | גורם מעורה בפרטים: "היה יכול להתפוצץ באוטובוס" | הפיצוץ התרחש בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי במהלך טיול שנתי | כל העדכונים (בארץ)

כיכר השבת