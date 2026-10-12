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מבזקהעוקץ הסתבך

פלסטינים ניסו להפיל בפח ישראלים תמימים. הם לא דמיינו מי ימתין להם

תרמית מתוחכמת בכביש 443: פלסטינים מרמאללה והסביבה ניסו להפיל בפח אזרחים ישראלים, כשפיתו אותם להגיע לכפר חירבת אל מסבאח לצורך עסקת שמן זית בשווי אלפי שקלים. זה מה שעשו כדי "לרכוש אמון" - אבל לא לקחו בחשבון מי ימתין להם בנקודת המפגש (בארץ)

צילום: צילום: דוברות המשטרה
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לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)

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פיצוץ נפל בין מנרה ליפתח - כ-20 נפגעים בדרגות שונות

פיצוץ נפל אירע בין הקיבוצים מנרה ויפתח בצפון. כתוצאה מהפיצוץ נפגעו כ-20 בני אדם בדרגות פציעה שונות. שוטרי תחנת קריית שמונה פועלים במקום לסגירת הזירה ולבידוד האזור, לצד חבלנים הבודקים את נסיבות הפיצוץ ומקורו. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה למקום ולדווח למוקד 100 על כל נפל או חפץ חשוד.

קובי רוזן
15:50

פיצוץ בצפון הארץ - כוחות צה"ל במקום ומסוקים בדרך

בעקבות דיווח על פיצוץ בצפון הארץ, כוחות צה"ל נמצאים במקום כדי להעניק סיוע. מסוקי חיל האוויר בדרכם לאזור. נסיבות האירוע נבדקות.

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