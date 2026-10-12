מתחת לאדמת לבנון: צה"ל השמיד מנהרות טרור של חיזבאללה

מבזקים נוספים
"ראיתי ילדים פזורים בכל מקום, עשיתי חוסם עורקים" | עדויות מהזירה
תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו • נער כבן 15 נהרג במקום ועוד כ-19 נפצעו בדרגות שונות | 'היה יכול להתפוצץ באוטובוס' (בארץ)חזקי שטרן
מפגן כוח: אלף ילדים מברסלב בעצרת מול כלא 10
כאלף תלמידים מכל רחבי הארץ הגיעו בעשרות אוטובוסים לעצרת תפילה ומחאה • האירוע התארגן בברכת הגאון רבי יעקב מאיר שכטר בעקבות מעצרי חסידים בדרכם לאומן | משרד החינוך הורה לפעול במלוא החומרה (חרדים)קובי ישראל
פיתוח גאוני: מכונת השיווק שבונה דיוורים ודפי נחיתה לעסקים חרדים
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ילד בן 4 נפצע בינוני בתאונה עם רכב בבני ברק
ילד בן 4 שרכב על קורקינט נפצע באורח בינוני בתאונה עם רכב פרטי ברחוב גינות דוד בבני ברק. הילד נלכד מתחת לרכב וחולץ על ידי צוותי איחוד הצלה. הוא קיבל טיפול רפואי בזירה ופונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות ופציעות, מצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
מפלגת "הציבור החרדי" השיקה קמפיין בחירות חדש בערים החרדיות
מפלגת ׳הציבור החרדי׳ בראשות מוטי לייטנר פתחה בקמפיין פרסום נרחב לקראת הבחירות לכנסת ה־26 • הפרסומים עלו תחת הסיסמה ״ההצבעה הכי חשובה בחיים שלך״ • ברקע: סקר צעירים של ynet שבו קיבלה המפלגה חמישה מנדטים • במפלגה מצהירים על המשך התמודדות עצמאיתאסף מגידו
הרוג ו-19 פצועים בצפון | נבדק חשד: אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו האישי - ושם התפוצץ
תחקיר ראשוני מעלה חשד כי אחד התלמידים הכניס את הנפל לתיקו לפני שהתפוצץ | הרוג כבן 15 ועוד כ-20 פצועים, מורים ותלמידים, שפונו לבתי החולים | גורם מעורה בפרטים: "היה יכול להתפוצץ באוטובוס" | הפיצוץ התרחש בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי במהלך טיול שנתי | כל העדכונים (בארץ, אקטואלי)כיכר השבת
האישה שמרה חנייה לבעלה: הוא הגיע ושלף אקדח על מי שניסה להיכנס
ויכוח על מקום חנייה בכפר סבא הסלים לאירוע אלים ומסוכן • אישה שמרה חנייה לבעלה, נהג אחר ביקש להיכנס למקום • הבן שלף אקדח, איים על הקורבן ודרך את הנשק לעיניו • האב תקף פיזית את המתלונן • כתב אישום חמור הוגש בגין איומים, תקיפה ואחזקת נשקקובי אטינגר
תחקיר ראשוני: הנפל שהתפוצץ הוכנס לתיק על ידי אחד התלמידים
אביו של אחד מהפצועים באירוע הקשה בגבול הצפון ביקש מהציבור להתפלל ומסר כי הטיול היה מאושר ומוסדר | פרמדיק שיחזר מהזירה: "יצאנו במהירות לזירה בכוחות גדולים של אמבולנסים" (בארץ)מישאל לוי