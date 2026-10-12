מבזקים נוספים
שר הביטחון כ"ץ נגד בג"ץ: "תמשכו את ידכם מהפעילות המבצעית ביו"ש"
שר הביטחון מזהיר: התערבות בג"ץ בשיקולים ביטחוניים תפגע בחיילים ואזרחים • כיבוש מחנות הפליטים הוריד את הטרור ב-80% | "לא אתפשר גם אם זה ידרש חקיקה" (צבא וביטחון)ב. ניסני
פועל בן 30 נפגע בינוני בנפילה מגובה במגדל העמק
פועל כבן 30 נפגע הערב (17:40) במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה במגדל העמק. צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק עם חבלת גב.קובי רוזן
סמוטריץ' פתח מבערים כנגד הציבור החרדי ופער את פיו על המנהיג הגר"ד לנדו
שר האוצר שיגר חצים מורעלים כלפי הציבור החרדי והגר"ד לנדו • "אני לא מבין איך אפשר להיות חרדי היום" | ההתבטאויות המסעירות (פוליטי מדיני)חנני ברייטקופף
תחקיר צה"ל: הפיצוץ בצפון נגרם מפצצת מצרר של חיזבאללה
מתחקיר ראשוני של כוחות צה"ל בנקודת הפיצוץ בצפון הארץ עולה כי ככל הנראה מדובר בפצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה. האירוע עדיין מתוחקר וכוחות צה"ל ממשיכים לסרוק ולפעול במרחב.ב. ניסני
נער בן 15 נהרג ו-20 נפצעו מפיצוץ פצצת מצרר בצפון
נער בן 15 נהרג וכ-20 תלמידים נפצעו, מהם ארבעה באורח בינוני עד קשה, כתוצאה מפיצוץ פצצת מצרר של חיזבאללה שנותרה בשטח. האירוע התרחש במהלך טיול של הישיבה התיכונית "אורט מעלות" ממעלות תרשיחא. דובר צה"ל מסר כי מתחקיר ראשוני עולה שמדובר בפצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שהתפוצצה. כוחות צה"ל ממשיכים לסרוק ולפעול במרחב והאירוע עודנו מתוחקר.קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
״הקליטו בסתר״: ראש עיריית בני ברק מטעם גור הגיש תלונה נגד בכירים בחסידות גור
ראש עיריית בני ברק הגיש תלונה בבית הדין נגד שני בכירים בחסידות • הטענה: פעלו להקליט אותו בלשכתו ולהפלילו | הדרמה הפוליטית בבני ברק (חרדים)קובי ישראל
המפכ"ל בזירה: "הטיולים לאיזור יופסקו בימים הקרובים" | צה"ל: מדובר בפצצת מצרר של חיזבאללה
מפכ"ל המשטרה קיים הערכת מצב בזירת האסון בצפון שם נהרג תלמיד ויש עוד פצועים רבים יחד עם מפקד מחוז צפון • המפכ"ל שיבח את עבודת השוטרים והחבלנים | על פי ההערכות נכון לשעה זו, הטיולים למקום יופסקו באופן זמני, עד שתתבהר התמונה המלאה של האסון ולמטיילים במקום יהיה ביטחון מלא (בארץ)כיכר השבת