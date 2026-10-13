איראן מאיימת בעימות צבאי מלא • טראמפ: "זה יסתיים בקרוב מאוד"

מבזקים נוספים
חשד לאיסוף מודיעין לטרור בלב בני ברק: מחבל התחזה וצילם בתחנה תת קרקעית
מאבטחים ושוטרים עצרו תושב שטחים בן 32, שב"ח בעל עבר ביטחוני, לאחר שנצפה מסריט את התחנה התת-קרקעית 'אהרונוביץ' בבני ברק | החשוד ניסה להתחזות לתושב טייבה - ונעצר (בארץ)קובי רוזן
טרגדיה נוראית: בחור הישיבה מנחם מענדל נפטר לאחר מחלה - בגיל 17
בחור הישיבה מנחם מענדל (מענדי) וילנקין ז"ל, בנם של שלוחי חב"ד בטורונטו, הלך לעולמו והוא בן 17 בלבד לאחר מאבק במחלה קשה. מסע הלוויה יעבור היום בחזית מרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק, בדרכו לקבורה בבית החיים (חרדים, בעולם)נחמן שטרנהרץ
המתקפה הליטאית על בצלאל סמוטריץ': "גסות רוח, ילד חיידר יודע יותר ממנו"
מאמר מערכת חריף ב'יתד נאמן' תוקף את שר האוצר סמוטריץ' בעקבות דבריו נגד הגר"ד לנדו: "מלך כפויי הטובה, פער את פיו נגד עיני העדה שליט"א" | "מבקש לקושש קולות באמצעות השתלחות במנהיגי הציבור החרדי" | "לא יגיע לקצה קצהו של מה שילד חיידר יודע" (חרדים)דוד הכהן
"ישי, אתה לקחת משהו?!" | כשיו"ר 'יהדות התורה' יעקב אשר התפוצץ באולפן | צפו
בראיון סוער באולפן 'כיכר השבת', דחה יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר בנחרצות את הטענות כביכול המפלגה נזכרת בציבור החרדים העובדים רק בערב בחירות | צפו בקטע (חרדים)ישי כהן
תכינו את המטריות: המהפך במזג האוויר בדרך – והוא יגיע עם סופות רעמים
התקררות הדרגתית וסוף שבוע חורפי: הגשם יחזור כבר ביום חמישי, וביום שישי יגיע לשיאו עם ממטרים מקומיים וסופות רעמים | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
הותר לפרסום: אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל הוא הנער שנהרג באסון הטיול השנתי | 24 נערים עדיין מאושפזים
הטרגדיה הנוראה בגליל העליון: הותר לפרסום כי אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל (15), תלמיד כיתה ט' בישיבת מעלות, הוא הנער שנהרג בפיצוץ הקטלני במהלך הטיול השנתי סמוך לקיבוץ נאות מרדכי | משפחתו ספדה: "ילד של החיים, חכם ונבון, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו" | 24 נפגעים מאושפזים בבתי החולים בצפון, בהם ארבעה במצב קשה ושבעה במצב בינוני (חדשות, בארץ)דוד הכהן
הלילה: פגיעת טיל ישירה סמוך לבית הספר היהודי, פיצוץ הרעיד את האזור
הסלמה קשה באוקראינה: פיצוץ עז החריד את אזור בית הספר היהודי 'אור אבנר' בחרקוב בעקבות מתקפת טילים הרסנית | בעוד מבנה המוסד החינוכי ניצל בנס, ראש העיר מדווח על הרס כבד ולכודים תחת ההריסות בסמיכות מקום (בעולם)יוסי נכטיגל
בגלל תרומה של שמונים שקל: ישראלית נידונה ל-3.5 שנות מאסר ברוסיה
מדענית ישראלית-רוסייה בת 50 נידונה במוסקבה ל-3.5 שנות מאסר בפועל בגין תרומה של כ-80 שקלים בלבד לארגונו של מנהיג האופוזיציה אלכסיי נבלני. התרומה ניתנה לפני כארבע שנים כשהארגון עוד פעל כחוק, אך השלטונות הרוסיים פשטו על ביתה בסוף 2025 וגזרו עליה עונש מאסר קשה | אביה מספר על הליך קפקאי, ניתוק מלא מבתו, והחשש כי מעצרה נועד לשמש כקלף מיקוח בידי רוסיה (חדשות, בעולם)יוסי נכטיגל