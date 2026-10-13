מאמר מערכת חריף ב'יתד נאמן' תוקף את שר האוצר סמוטריץ' בעקבות דבריו נגד הגר"ד לנדו: "מלך כפויי הטובה, פער את פיו נגד עיני העדה שליט"א" | "מבקש לקושש קולות באמצעות השתלחות במנהיגי הציבור החרדי" | "לא יגיע לקצה קצהו של מה שילד חיידר יודע" (חרדים)

דוד הכהן