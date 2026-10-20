מבזקים נוספים
זלנסקי בהצעה לטראמפ: "נפסיק לתקוף בתי זיקוק ברוסיה - בתמורה לטילי פטריוט"
נשיא אוקראינה מציב נוסחה חדשה לבית הלבן ברקע הקפאת משלוחי הנשק | הדיווח ב'וושינגטון פוסט' על העיכובים בממשל טראמפ וההחלטה שמונחת כעת על שולחנו של שר המלחמה פיט הגסת' (בעולם)דוד הכהן
נערכים לחידוש המלחמה? שר המלחמה האמריקני נחת בחשאי בישראל ונפגש עם רה"מ נתניהו
ברקע הדריכות המתוחה והמגעים הקדחתניים מול וושינגטון סביב תרחישי הסלמה מול איראן, נועד שר המלחמה של ארה"ב, פיט הגסת', עם ראש הממשלה בנימין נתניהו תחת מעטה חשאיות |הפנטגון לא עדכן על הביקור הדרמטי שמונה ימים לפני הבחירות | בישראל ובארצות הברית לא מתייחסים | הצנזורה אסרה על כלי תקשורת בישראל לפרסם את דבר הביקור החשאי (מדיני ביטחוני)יוני גבאי
גשם בחוף, רוחות חזקות ומהפך לחם מהרגיל: הטוויסט במזג האוויר
לאחר יום מעונן חלקית, מחר בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים וגשמים קלים לאורך החוף, לצד התחזקות הרוחות הצפוניות בשעות אחה"כ. מנגד, ביום חמישי נרגיש עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות - ויהיה חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ (בארץ)כיכר השבת
דרמה בתיק הרצח שהסעיר את המדינה: החשודה שצפתה בלייב זוכתה מאישום
ביהמ"ש המחוזי בי-ם קבע כי אין ראיות המבססות את האישום נגד אגם צרפי ושילת חוטה, בפרשת רצח הצעיר בניהו רזי ז"ל (בארץ)משה בשן
תכננו לבצע פיגוע: פרטי המעצר החריג בכביש 1
פעילות ערה של כוחות הביטחון נרשמה בכמה מוקדים באזור ירושלים, על רקע מידע מודיעיני שהתקבל | ושני חשודים בעבירות ביטחונית נעצרו בכביש 1 (בארץ)משה בשן
סמוטריץ': לא ניתן לסעודיה דבר עד שבן סלמאן ייתן בתמורה
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את היחסים עם סעודיה וטען: "עמדתי היא שישראל לא צריכה לתת למוחמד בן סלמאן שום דבר עד שהוא ייתן משהו בתמורה. אני חושב שאנחנו נותנים לו דברים. לדעתי, זו טעות". סמוטריץ' הוסיף: "אני דורש מבן סלמאן לכבד אותי אם הוא רוצה שאעזור לו. אני בשום אופן לא מוכן שבן סלמאן יתייצב נגדנו פעם אחר פעם, יירק עלינו, ואז יצפה שנמשיך לתת לו דברים".קובי אטינגר
נעצרו שני חשודים בתכנון פיגוע נגד אזרחים
לוחמי הימ״מ ולוחמי השב״כ עצרו לפני זמן קצר שני חשודים במעורבות בתכנון פיגוע נגד אזרחי ישראל. הכוחות פעלו בהכוונה מודיעינית מדויקת של השב״כ ואיתרו את החשודים בכביש 1 סמוך למחלף לטרון. אין נפגעים לכוחות הביטחון. החשודים הועברו להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.קובי רוזן
סמוטריץ': אין דבר כזה עם פלסטיני, יהיה להם ניהול עצמי מוניציפלי בלבד
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר כי אין דבר כזה עם פלסטיני, לא היסטורית ולא משפטית. לדבריו, יהיה להם ניהול עצמי ברמה מוניציפלית בלבד - ביוב ומים. "חברונאים ינהלו את חברון. לא יהיה קולקטיב" אמר, והוסיף כי כל מה שמחבר אותם הוא שלילת הקיום של מדינת ישראל.קובי אטינגר