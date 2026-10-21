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בכיר איראני מבהיר: "אפילו חלקיק אחד של אורניום מועשר לא ייצא מהמדינה"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן הבהיר: האורניום המועשר נכס לאומי לשימוש מקומי בלבד • התנאי לחידוש המגעים עם וושינגטון: מילוי מלא של כל הדרישות האיראניות | הדברים נאמרו בפגישה עם מפקד צבא פקיסטן (בעולם)

מוג'תבא חמינאי
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מבזקים נוספים

07:58

נתניהו תכנן תקיפה עצמתית באיראן באוקטובר אך טראמפ עצר אותו

לפי דיווח בפייננשל טיימס, ראש הממשלה בנימין נתניהו תכנן מתקפה עצמתית באיראן ב-10 באוקטובר, אך הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מנע זאת.

כיכר השבת
07:57

החלטה מסתורית: שני מחבלים שתכננו להפציץ בסיס אווירי נעצרו מחדש

שבעה חשודים נעצרו עד כה בפרשת בסיס פיירפורד האמריקני בבריטניה | שניים מהם נעצרו מחדש בחשד לסיוע למודיעין האיראני | המשטרה: סבירות גבוהה למעורבות איראן | עד כה לא ברור מדוע המחבלים שוחררו מלכתחילה (בעולם)

כיכר השבת
07:48

דיווח דרמטי: ישראל כמעט תקפה באיראן בימים האחרונים - ונבלמה בידי טראמפ

לפי ה״פייננשל טיימס״, צה״ל כבר נערך למבצע תקיפות נרחב שנועד לפגוע בתשתיות חשמל, במתקני הגרעין וביעדי המשטר בטהרן | המהלך שתוכנן לאמצע אוקטובר בוטל בעקבות התנגדות הנשיא האמריקני, שהבהיר כי ארה״ב לא תתקוף את איראן לפני הבחירות ב-3 בנובמבר | כל הפרטים (חדשות)

כיכר השבת
07:41

דיווח דרמטי: נתניהו תכנן מתקפה נרחבת באיראן, טראמפ התנגד ומנע

הגסת' אישר לראשונה את הביקור החשאי בישראל • סירב לחשוף פרטים: "הם שותפים טובים" | גם טראמפ נשאל ואמר: "לא יכול כרגע" (פוליטי מדיני)

דוד הכהן
07:36

מקרון רועד: כוחות מיוחדים וצבא ברחובות - כך נערכת צרפת ליום הפרעות הבא

אחרי הפרעות ההיסטוריות שאיפיינו את ההפגנות בשבת האחרונה, ממשלת צרפת נערכת בכוחות מתוגברים להפגנה הבאה שתתקיים בשבת | הצבא מתכונן לפריסה ברחובות הערים, בעוד העוצר הלילי נשמר במספר ערים (בעולם)

כיכר השבת
07:25

הגסת' מאשר: "ביקרתי בישראל ונפגשתי עם נתניהו - אבל לא אספר על מה דיברנו"

הגסת' אישר לראשונה את הביקור החשאי בישראל • סירב לחשוף פרטים: "הם שותפים טובים" | גם טראמפ נשאל ואמר: "לא יכול כרגע" (פוליטי מדיני)

דוד הכהן
07:20

"הפסקנו להתבייש ולא מסתירים; אנחנו מתמודדים בבחירות רק כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות"

בכירים בסיעות החרדיות מתייחסים להצהרות החד משמעיות של ראשי המפלגות החרידות באשר לחקיקת חוק הגיוס ואומרים בשיחה עם 'כיכר השבת': "נגמרו הימים שהתנצלנו, לא מעניינים אותנו ג'ובים או כיסאות - בלי חוק גיוס מפורש אין תקציבים ואין ממשלה, לזה אנחנו נבחרים, על טעויות העבר לא נחזור" (חרדים)

ישי כהן
07:17

כך תוכלו לבקש מחיר סיטונאי כמעט על כל מוצר שתרצו: השיטה נחשפת

עד היום, כדי לקבל מחיר סיטונאי הייתם צריכים לקנות בכמויות. עכשיו אתר חדש מציע דרך אחרת לגמרי - גם למי שרוצה לקנות מוצר אחד בלבד. כך זה עובד (צרכנות)

חני שטיין
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כיכר השבת
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