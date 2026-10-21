בכירים בסיעות החרדיות מתייחסים להצהרות החד משמעיות של ראשי המפלגות החרידות באשר לחקיקת חוק הגיוס ואומרים בשיחה עם 'כיכר השבת': "נגמרו הימים שהתנצלנו, לא מעניינים אותנו ג'ובים או כיסאות - בלי חוק גיוס מפורש אין תקציבים ואין ממשלה, לזה אנחנו נבחרים, על טעויות העבר לא נחזור" (חרדים)

ישי כהן