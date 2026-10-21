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נתניהו תכנן תקיפה עצמתית באיראן באוקטובר אך טראמפ עצר אותו
לפי דיווח בפייננשל טיימס, ראש הממשלה בנימין נתניהו תכנן מתקפה עצמתית באיראן ב-10 באוקטובר, אך הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מנע זאת.כיכר השבת
החלטה מסתורית: שני מחבלים שתכננו להפציץ בסיס אווירי נעצרו מחדש
שבעה חשודים נעצרו עד כה בפרשת בסיס פיירפורד האמריקני בבריטניה | שניים מהם נעצרו מחדש בחשד לסיוע למודיעין האיראני | המשטרה: סבירות גבוהה למעורבות איראן | עד כה לא ברור מדוע המחבלים שוחררו מלכתחילה (בעולם)כיכר השבת
דיווח דרמטי: ישראל כמעט תקפה באיראן בימים האחרונים - ונבלמה בידי טראמפ
לפי ה״פייננשל טיימס״, צה״ל כבר נערך למבצע תקיפות נרחב שנועד לפגוע בתשתיות חשמל, במתקני הגרעין וביעדי המשטר בטהרן | המהלך שתוכנן לאמצע אוקטובר בוטל בעקבות התנגדות הנשיא האמריקני, שהבהיר כי ארה״ב לא תתקוף את איראן לפני הבחירות ב-3 בנובמבר | כל הפרטים (חדשות)כיכר השבת
דיווח דרמטי: נתניהו תכנן מתקפה נרחבת באיראן, טראמפ התנגד ומנע
הגסת' אישר לראשונה את הביקור החשאי בישראל • סירב לחשוף פרטים: "הם שותפים טובים" | גם טראמפ נשאל ואמר: "לא יכול כרגע" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
מקרון רועד: כוחות מיוחדים וצבא ברחובות - כך נערכת צרפת ליום הפרעות הבא
אחרי הפרעות ההיסטוריות שאיפיינו את ההפגנות בשבת האחרונה, ממשלת צרפת נערכת בכוחות מתוגברים להפגנה הבאה שתתקיים בשבת | הצבא מתכונן לפריסה ברחובות הערים, בעוד העוצר הלילי נשמר במספר ערים (בעולם)כיכר השבת
הגסת' מאשר: "ביקרתי בישראל ונפגשתי עם נתניהו - אבל לא אספר על מה דיברנו"
הגסת' אישר לראשונה את הביקור החשאי בישראל • סירב לחשוף פרטים: "הם שותפים טובים" | גם טראמפ נשאל ואמר: "לא יכול כרגע" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
"הפסקנו להתבייש ולא מסתירים; אנחנו מתמודדים בבחירות רק כדי להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות"
בכירים בסיעות החרדיות מתייחסים להצהרות החד משמעיות של ראשי המפלגות החרידות באשר לחקיקת חוק הגיוס ואומרים בשיחה עם 'כיכר השבת': "נגמרו הימים שהתנצלנו, לא מעניינים אותנו ג'ובים או כיסאות - בלי חוק גיוס מפורש אין תקציבים ואין ממשלה, לזה אנחנו נבחרים, על טעויות העבר לא נחזור" (חרדים)ישי כהן
כך תוכלו לבקש מחיר סיטונאי כמעט על כל מוצר שתרצו: השיטה נחשפת
עד היום, כדי לקבל מחיר סיטונאי הייתם צריכים לקנות בכמויות. עכשיו אתר חדש מציע דרך אחרת לגמרי - גם למי שרוצה לקנות מוצר אחד בלבד. כך זה עובד (צרכנות)חני שטיין