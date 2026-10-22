עינב צנגאוקר ניסתה להתקרב לנתניהו בשוק התקווה והורחקה | צפו

מבזקים נוספים
האדמו"ר מגור מסרב לחתום על קול קורא של מועצת גדולי התורה החסידית
האדמו"ר מגור מסרב לחתום על קול קורא של מועצת גדולי התורה החסידית הקורא להצביע למפלגת יהדות התורה. על פי המסורת, הקול קורא מתפרסם בעיתונים החרדיים ביום שישי שלפני הבחירות. כך דיווח ארי קלמן.כיכר השבת
חמישה ימים דרמטיים בדרך ליום הבחירות; דרישת הגיוס, הסקרים והלחץ על לייטנר | אולפן ליל שישי
חמישה ימים לפני ההכרעה בקלפיות, התכנסו באולפן ליל שישי' הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, אברהם ובר ועו"ד אברהם יוסטמן למשדר סיכום מיוחד בהגשת ישי כהן • האזהרות של גדולי ישראל מנפילת השלטון לידי השמאל, שינוי האסטרטגיה הפומבי בנושא חוק הגיוס, החשש משיעור הצבעה נמוך במגזר והלחצים הכבדים של נתניהו על מוטי לייטנר והסקרים האחרונים (אולפן)אולפן ליל שישי
נעצר חשוד בחטיפת קטין ברהט — רקע של סכסוך משפחתי
משטרת רהט פתחה בחקירת אירוע אלימות שהתרחש בעיר במהלך הלילה. לפי החשד, קטין נחטף על ידי מספר מעורבים חמושים, הותקף באלימות ובהמשך אותר במרפאה מקומית. נעצר חשוד בשנות ה-20 מרהט בחשד למעורבות באירוע. מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע הוא סכסוך בין משפחות בעיר. החקירה נמשכת.קובי רוזן
חמושים חטפו ילד קטן ותקפו אותו קשות; חולץ מתוך מרפאה מקומית
אירוע אלימות חמור ועליית מדרגה בסכסוכים הפליליים בדרום: משטרת ישראל פתחה בחקירה מואצת בעקבות דיווח על חטיפתו של קטין על ידי אלמונים חמושים. הנער, שהותקף באלימות קשה, אותר בהמשך כשהוא נזקק לטיפול רפואי במרפאה מקומית (בארץ)קובי אטינגר
טור מטלטל של בחור ישיבה לאחיו המודרני שמתבלט למי להצביע | "לא! למפלגה"
בחור ישיבה מתאר את השנים הקשות שחווה בצל הגזירות הקשות שניחתו בקצב מסחרר על בחורי הישיבות בשנים האחרונות | לאחר כל התיאורים הקשים, הוא פונה לאחיו - החרדים המודרנים ובפיו תחינה אחת - "תגיד לא למפלגה וכן לגדולי הדור" | טור מטלטל וחשוב במיוחד (דעות)בחור ישיבה
טראמפ במתקפה על איראן: "מקווה שעולם יבין כמה הם מרושעים"
הנשיא האמריקני טוען כי המשטר מנסה להשפיע על בחירות האמצע • "75 אלף מפגינים נהרגו בפחות משבעה חודשים" | התקיפה הבאה באיראן צפויה לאחר ההצבעה (בעולם)יוסי נכטיגל
גדולי ישראל ישתתפו בעצרת הענק בבני ברק | ההיערכות, המיקום והקריאה החריגה
גדולי ישראל קוראים לכל החרדים להשתתף במעמד הגורלי • "אין אפשרות לעמוד מנגד, חובה להתייצב למען התורה" | העצרת ביום ראשון בשעה 19:15 (חרדים)חנני ברייטקופף
בנט יכול לחייך: סקר המנדטים האחרון של ישראל היום לפני הבחירות
מפלגת 'ביחד' של בנט עולה ל-14 מנדטים בסקר האחרון • ליברמן יורד לשפל של 7 מנדטים • גוש נתניהו נותר ב-50 מנדטים, רחוק מ-61 | הסקר המלא חמישה ימים לפני הבחירות (בארץ)יוני גבאי