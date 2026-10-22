מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

מבזקים נוספים
מועמד מפלגת "צבע שחור" נפגש עם הראשל"צ - ופורש מהרשימה
הרב יהונתן יששכר, ראש כולל "תורת יששכר", שהוצב ברשימת "צבע שחור" לכנסת כמייצג בני התורה הספרדיים - פורש מרשימת המפלגה, אחרי שנפגש עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף וקיבל בקשה לפרוש (חרדים)דוד הכהן
נעצר נהג האוטובוס החשוד בפגיעה קטלנית בהולך רגל בכביש 316
משטרת ישראל עצרה את נהג האוטובוס החשוד בתאונת פגע וברח בכביש 316 שבה נהרג קטין. החשוד, תושב חורה בשנות ה-50, נעצר לאחר סריקות ופעולות חקירה שביצעו שוטרי תחנת העיירות וכוחות נוספים במחוז דרום. הקטין שנפגע באורח אנוש פונה לבית החולים שם נקבע מותו. החשוד נעצר בחשד למעורבות בתאונה ולהימלטות מהזירה.קובי רוזן
במשפט נתניהו הוצג מסמך: דרוקר לחץ על המשטרה לפתוח חקירה פלילית
ההגנה במשפט נתניהו הציגה מסמך ממשטרת ישראל מאוקטובר 2016 שבו מתועדת שיחה עם העיתונאי רביב דרוקר. לפי המסמך, דרוקר ציין שיהיה "יותר קואופרטיבי" עם המשטרה בהעברת חומרים אם היועץ המשפטי לממשלה יצהיר שהבדיקה נגד ראש הממשלה תהפוך לחקירה פלילית. במסמך נכתב: "הנ"ל ציין (דרוקר) שיהיה יותר קואופרטיבי איתנו אם היועמ"ש יצהיר שהבדיקה תהפוך לחקירה בעניין רוה"מ להשפיע על סטטוס החקירה".כיכר השבת
ילדה בת 12 במצב אנוש לאחר תאונת אופניים חשמליים ביצהר
ילדה בת 12 נפצעה באורח אנוש בתאונה עצמית באופניים חשמליים ביצהר. לפי חובשי איחוד הצלה, הילדה נחבלה קשות בראשה לאחר שהחליקה במהלך הרכיבה. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה בזירה, והילדה פונתה במסוק לבית החולים בלינסון במצב אנוש תוך המשך פעולות החייאה.קובי רוזן
עינב צנגאוקר ניסתה להתקרב לנתניהו בשוק התקווה והורחקה | צפו
משפחות חטופים שהגיעו היום לשוק התקווה כדי "להעביר מסר" לראש הממשלה שנכח במקום - הורחקו על ידי המשטרה | עינב של צנגאוקר תועדה עוזבת את המקום עם חולצה שחורה ועליה הכיתוב "כולם הביתה" (בארץ)יאיר טוקר
אחרי התיעוד והסערה: המשטרה מבהירה - זה מה שעשה נהג המיניבוס
המשטרה מגיבה לתיעוד המעצר שעורר סערה: לטענת המשטרה, הסרטון המופץ ברשתות החברתיות, ובו נראה מעצר של נהג אוטובוס ציבורי בירושלים, מציג תמונה מעוותת וחלקיים בלבד. לפי המשטרה, הנהג נכנס לצומת שאינו פנוי תוך סיכון נוסעיו, ובהמשך סירב שוב ושוב להזדהות בפני השוטר, עד שנעצר, זוהה, קיבל דו"ח ושוחרר לדרכו (בארץ)כיכר השבת
דיווח על ירי במרחב חומש שבחטיבת שומרון
דובר צה"ל מסר כי התקבל דיווח על ירי במרחב חומש שבחטיבת שומרון. הפרטים נבדקים וכוחות צה"ל הגיעו למקום.ב. ניסני
סקר ישראל היום: 52 מנדטים לאופוזיציה מול 50 לקואליציה
סקר חדש שפורסם בישראל היום ובוצע על ידי דודי חסיד מצביע על 52 מנדטים לאופוזיציה מול 50 מנדטים לקואליציה.כיכר השבת