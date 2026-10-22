בת 12 במצב אנוש; החליקה מהאופניים החשמליות ביישוב הדתי

ההגנה במשפט נתניהו הציגה מסמך ממשטרת ישראל מאוקטובר 2016 שבו מתועדת שיחה עם העיתונאי רביב דרוקר. לפי המסמך, דרוקר ציין שיהיה "יותר קואופרטיבי" עם המשטרה בהעברת חומרים אם היועץ המשפטי לממשלה יצהיר שהבדיקה נגד ראש הממשלה תהפוך לחקירה פלילית. במסמך נכתב: "הנ"ל ציין (דרוקר) שיהיה יותר קואופרטיבי איתנו אם היועמ"ש יצהיר שהבדיקה תהפוך לחקירה בעניין רוה"מ להשפיע על סטטוס החקירה".

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