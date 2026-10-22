טראמפ במתקפה על איראן: "מקווה שעולם יבין כמה הם מרושעים"

מבזקים נוספים
טור מטלטל של בחור ישיבה לאחיו המודרני שמתבלט למי להצביע | "לא! למפלגה"
בחור ישיבה מתאר את השנים הקשות שחווה בצל הגזירות הקשות שניחתו בקצב מסחרר על בחורי הישיבות בשנים האחרונות | לאחר כל התיאורים הקשים, הוא פונה לאחיו - החרדים המודרנים ובפיו תחינה אחת - "תגיד לא למפלגה וכן לגדולי הדור" | טור מטלטל וחשוב במיוחד (דעות)בחור ישיבה
גדולי ישראל ישתתפו בעצרת הענק בבני ברק | ההיערכות, המיקום והקריאה החריגה
גדולי ישראל קוראים לכל החרדים להשתתף במעמד הגורלי • "אין אפשרות לעמוד מנגד, חובה להתייצב למען התורה" | העצרת ביום ראשון בשעה 19:15 (חרדים)חנני ברייטקופף
בנט יכול לחייך: סקר המנדטים האחרון של ישראל היום לפני הבחירות
מפלגת 'ביחד' של בנט עולה ל-14 מנדטים בסקר האחרון • ליברמן יורד לשפל של 7 מנדטים • גוש נתניהו נותר ב-50 מנדטים, רחוק מ-61 | הסקר המלא חמישה ימים לפני הבחירות (בארץ)יוני גבאי
ילד בן 6 נפגע בינוני מרכב בלוד בזמן רכיבה על קורקינט
ילד בן 6 נפגע מרכב ברחוב חיים משה שפירא בלוד בזמן שרכב על קורקינט חשמלי. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. התאונה אירעה בשעה 16:29.קובי רוזן
נערה בת 12 במצב אנוש פונתה במסוק לאחר אירוע ביצהר
צוותי מד"א ורפואה צבאית מעניקים טיפול רפואי ומפנים במסוק לבית החולים בלינסון נערה בת 12 במצב אנוש עם חבלת ראש. הצוותים מבצעים פעולות החייאה במהלך הפינוי בעקבות אירוע ביצהר.קובי רוזן
ילד בן 3 נפצע במצב בינוני במרכז מסחרי ברמת ישי
ילד בן 3 נפצע במרכז מסחרי ברמת ישי ופונה לבית החולים רמב"ם במצב בינוני. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בשל חבלה בגפיים. האירוע אירע בשעה 17:30.קובי רוזן
בת 12 במצב אנוש; החליקה מהאופניים החשמליות ביישוב הדתי
רוכבת אופניים חשמליים החליקה ונחבלה קשות בראשה • צוותי החירום ביצעו החייאה בזירה | פונתה במסוק לבית החולים בלינסון (בארץ)מישאל לוי
מועמד מפלגת "צבע שחור" נפגש עם הראשל"צ - ופורש מהרשימה
הרב יהונתן יששכר, ראש כולל "תורת יששכר", שהוצב ברשימת "צבע שחור" לכנסת כמייצג בני התורה הספרדיים - פורש מרשימת המפלגה, אחרי שנפגש עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף וקיבל בקשה לפרוש (חרדים)דוד הכהן