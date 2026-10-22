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טראמפ במתקפה על איראן: "מקווה שעולם יבין כמה הם מרושעים"

הנשיא האמריקני טוען כי המשטר מנסה להשפיע על בחירות האמצע • "75 אלף מפגינים נהרגו בפחות משבעה חודשים" | התקיפה הבאה באיראן צפויה לאחר ההצבעה (בעולם)

ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
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טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד , והאשים את טהרן בניסיון לתמרן את מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בארה"ב. בציוץ שפרסם, טען הנשיא כי איראן מבצעת פגיעות שווא והטמנת מוקשים במצר הורמוז במטרה להעלות את מחיר הנפט ולהשפיע על תוצאות ההצבעה.

"איראן עושה כל שביכולתה כדי להעלות את מחיר הנפט לקראת בחירות האמצע בארצות הברית", כתב . "הם אפילו מביימים פגיעות שווא, הטמנת מוקשים וכל דבר אחר, אף שכעת עוברת במצר הורמוז כמות נפט גדולה יותר מאשר לפני תחילת העימות".

הנשיא האמריקני הוסיף והאשים את המשטר בטהרן בהרג המוני של מפגינים. "הם ממשיכים להרוג מפגינים וכל מי שנקלע לדרכם. זהו משטר מרושע באמת, ואני רק יכול לקוות שהציבור האמריקני והעולם יבינו עד כמה הוא מרושע", ציין טראמפ.

לדבריו, 75 אלף מפגינים נהרגו בתוך פחות משבעה חודשים. "מזעזע לראות כיצד העולם והמפלגה הדמוקרטית, כביכול, נראים כאילו לא אכפת להם", הוסיף.

לוחמים אמריקאים (צילום: סנטקום צבא ארה"ב)

טראמפ סיים את דבריו בהצהרה נחרצת: "לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני - ולעולם לא יהיה לה נשק גרעיני". הציוץ מגיע על רקע הערכתו של הנשיא כי המערכה מול איראן תסתיים "בקרוב מאוד", כפי שהצהיר בעצרת בחירות בדרום קרוליינה.

במקביל, דיווח עיתון ה'ניו יורק טיימס' כי צבא ארצות הברית וצה"ל השלימו תוכניות מבצעיות מפורטות לחידוש התקיפות הנרחבות בשטח איראן. על פי הדיווח, המהלך המתוכנן צפוי לצאת לפועל לאחר בחירות האמצע בארה"ב, ויכלול פגיעה ממוקדת במתקני גרעין, תשתיות אנרגיה לאומיות ומחסנים אסטרטגיים של טילים וכטב"מים.
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