טראמפ במתקפה על איראן: "מקווה שעולם יבין כמה הם מרושעים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד המשטר האיראני, והאשים את טהרן בניסיון לתמרן את מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בארה"ב. בציוץ שפרסם, טען הנשיא כי איראן מבצעת פגיעות שווא והטמנת מוקשים במצר הורמוז במטרה להעלות את מחיר הנפט ולהשפיע על תוצאות ההצבעה.

"איראן עושה כל שביכולתה כדי להעלות את מחיר הנפט לקראת בחירות האמצע בארצות הברית", כתב טראמפ. "הם אפילו מביימים פגיעות שווא, הטמנת מוקשים וכל דבר אחר, אף שכעת עוברת במצר הורמוז כמות נפט גדולה יותר מאשר לפני תחילת העימות".

הנשיא האמריקני הוסיף והאשים את המשטר בטהרן בהרג המוני של מפגינים. "הם ממשיכים להרוג מפגינים וכל מי שנקלע לדרכם. זהו משטר מרושע באמת, ואני רק יכול לקוות שהציבור האמריקני והעולם יבינו עד כמה הוא מרושע", ציין טראמפ.

לדבריו, 75 אלף מפגינים נהרגו בתוך פחות משבעה חודשים. "מזעזע לראות כיצד העולם והמפלגה הדמוקרטית, כביכול, נראים כאילו לא אכפת להם", הוסיף.