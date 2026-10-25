בני ברק: טעות קטנה הכשילה תביעת הריסה נגד השכנים

"הזכות היא שלי והארץ היא שלי, אין לכם מקום על אדמתנו": כך פרסם אחד החשודים שנעצר הלילה בפעילות ממוקדת בעיר הפלסטינית חברון לאחר האירוע הרצחני שארע ביום שישי האחרון | במסגרתה, פעלה יחידת 'חץ' יהודה במחוז ש"י למעצרם של שלושה חשודים בגין הסתה במרשתת ובהבעת תמיכה ואהדה אודות הפיגוע ובארגון הטרור 'חמאס' | תיעוד מהמעצרים (חדשות)

קובי רוזן