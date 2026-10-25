עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו

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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (רדיו כיכר FM)כיכר השבת
גבורה לעיני המצלמות: האב ששלף אקדח וגונן בגופו על בתו
חמושים ארבו לאב ולילדיו מחוץ לביתם בדרום אפריקה ופתחו לעברם באש | האב שלף את אקדחו, הגן בגופו על בתו והשיב בירי קטלני (בעולם)אריה רוזן
לעיני אמו המבוהלת: ילד קטן עלה על הרכב - והחל לנהוג | צפו
ילד קטן נכנס לרכב שהושאר מונע והחל לנסוע לעבר כביש סואן בסין, לעיני אמו | האם רדפה אחרי המכונית והצליחה לעצור אותה ברגע האחרון (מעניין)אריה רוזן
בני ברק: טעות קטנה הכשילה תביעת הריסה נגד השכנים
שכנים הרחיבו בעשרות מ"ר ללא היתר ופתחו חלונות לחצר השכנה • בית המשפט קבע עוולת מטרד אך דחה את דרישת ההריסה • היעדר מודד ותביעה הכשילו את התובעת (משפט)חזקי שטרן ודניאל הרץ
למי קראתם שמאלנים? // טור נוקב
עברנו ארבע שנים קשות, נרדפנו. ראינו מה עזרה לנו ההצבעה בבחירות הקודמות. היום כולם כבר יודעים - בדרך הזו לא משיגים כלום. בדרך הזאת – לא הולכים יותר! // אחד ממובילי תנועת המחאה "שב ואל תעשה" בטור נוקב (חרדים)אברהם כץ
אובמה נפרד מהממלכתיות: "כמה זמן שר ההגנה מבלה מול המראה בבוקר?"
עשרה ימים לבחירות האמצע: הנשיא לשעבר חרש את מדינות המפתח, תקף את מדיניות טראמפ מול איראן, ולעג לממשל | האם הקמפיין של אובמה יכריע את הקרב הצמוד על הקונגרס? (חדשות בעולם)דני שפיץ
"מבצע חברון": שלושה נעצרו אחרי שפרסמו הסתה ותמיכה בפיגוע הרצחני
"הזכות היא שלי והארץ היא שלי, אין לכם מקום על אדמתנו": כך פרסם אחד החשודים שנעצר הלילה בפעילות ממוקדת בעיר הפלסטינית חברון לאחר האירוע הרצחני שארע ביום שישי האחרון | במסגרתה, פעלה יחידת 'חץ' יהודה במחוז ש"י למעצרם של שלושה חשודים בגין הסתה במרשתת ובהבעת תמיכה ואהדה אודות הפיגוע ובארגון הטרור 'חמאס' | תיעוד מהמעצרים (חדשות)קובי רוזן
השר בן גביר חשף: כך המחבלים נערכים בבתי הכלא לחגוג את הבחירות
יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר חשף בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14: "הגיע לידי מידע מבתי הכלא לביא וקציעות שמחבלים אוגרים מזון כדי לחגוג אם לא אמשיך בתפקיד" (פוליטי)קובי אטינגר