מבזקים נוספים
אחרי שהצבעתם - צאו לטבול במעיין התת קרקעי עין א'שייח / עין טורה
ביום שלישי ט"ז בחשון, נצא לקלפיות. אחרי שתממשו את זכותכם הדמוקרטית להשפיע, וכמובן את חובתכם הרוחנית לקיים "ועשית ככל אשר יורוך", ישראל שפירא ממליץ לכם לצאת לטבע | ההמלצה הראשונה: טבילה במעיין התת קרקעי עין א'שייח / עין טורה (טיולים)ישראל שפירא
7.3 מיליון בוחרים, 450 מיליון פתקים ו-100 אלף עובדים | סיקור מיוחד
ועדת הבחירות המרכזית מציגה את המספרים מאחורי ההיערכות • 7.3 מיליון בעלי זכות בחירה ו-100 אלף עובדים ביום הבחירות | כל הנתונים לקראת יום שלישי (חדשות)קובי אטינגר
צעיר בן 19 נפצע בינוני בתאונת אופניים סמוך למצפה עוז
צעיר בן 19 נפצע הבוקר (10:50) במהלך רכיבה על אופניים בשטח פתוח סמוך למצפה עוז. צוותי מד"א העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים זיו במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלת ראש.קובי רוזן
המפכ"ל נכנס לפגישה עם נתניהו ובן גביר
מפכ"ל המשטרה נכנס לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, לאחר הסערה שפרצה.כיכר השבת
לא רק הצבעת מחאה בקלפי: פלגים קיצוניים יוזמים שיבוש של הכבישים המרכזיים במהלך יום הבחירות
לצד הניסיונות להצבעות מחאה בבחירות באמצעות מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, גורמים קיצוניים מתכננים לקיים הפגנות סוערות וחסימות של עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות • כל הפרטים (חדשות, חרדים)חיים רוזנבוים
נתניהו זועם: "וינטר וליברמן סגורים זה עם זה - התוכנית שלהם למנוע ממשלת ימין"
ראש הממשלה פרסם סרטון חריף נגד וינטר וליברמן • "הם תוקפים זה את זה למראית עין, אבל בעצם סגורים" | "התוכנית: לכפות ממשלה שליברמן ראש הממשלה ווינטר שר הביטחון" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
מסע מפתיע על הכביש: הדגים יצאו מהמים והחלו לצעוד בגשם
תיעוד יוצא דופן מראה קבוצת דגים שיצאה מהמים באמצע יום גשום והחלה לצעוד על האספלט. מהו איבר "המבוך" שמאפשר לדג המטפס ללכת עשרות מטרים ביבשה, ולמה הוא עושה את זה? (חדשות בעולם)דני שפיץ