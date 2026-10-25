מהומה בעיר החרדית: קיצונים פוצצו כנס של ש״ס והשליכו גז מדמיע

מבזקים נוספים
ברכת הבנים ואלפי חסידים; שמחת בית סאטמר דושינסקיא
אלפי חסידי סאטמר ודושינסקיא חגגו בעוז את שמחת נישואי נכד האדמו"רים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בווילאמסבורג | לפני מעמד קבלת הפנים זכו החסידים להתברך בברכת הבנים מפי האדמו"ר מסאטמר | צפו בתיעוד ענק ומרומם (חסידים)חיים רוזנבוים
כבר בסוף השבוע: מחיר הדלק עשוי לזנק לשיא חסר תקדים
ויהי אחר הבחירות: ביטול הטבת המס של סמוטריץ' במוצאי שבת. אם ימנע מלחצום על צו שיאריך את ההפחתה - יתכן שיהיה זינוק במחיר הדלק כבר בימים הקרובים (כלכלה בארץ)בני סולומון
דיון בבית המשפט: מנדלבליט מסביר מדוע לא פירט את היתר החקירה בנתניהו
בעדותו בבית המשפט, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט הסביר כי נתן היתר כללי לחקור קבלת טובות הנאה כאשר עלה חשד מודיעיני על קבלת טובות הנאה בהיקף נרחב. השופט בר עם שאל מדוע לא נוסח ההיתר בצורה מפורשת יותר, ומנדלבליט השיב: "אני חושב שהם (החוקרים) הבינו את זה".כיכר השבת
"אין להם מה למכור"; האדמו"ר מירושלים במתקפה חריפה נגד חברי הכנסת החרדים
קנאות דקדושה: לצד קריאות הקודש של מרבית גדולי ישראל בארה"ק לצאת ולהצביע, בחצרות הקנאים ממשיכים בקו התקיף | אמש, במוצאי שבת נשא האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים משא תקיף נגד ההליכה לקלפי, תקף את חברי הכנסת החרדים והזהיר מגזירת הגיוס: "לא יביא שום ישועה, רק צרה" | האזינו לדברים (חסידים)חיים רוזנבוים
פעיל שמאל קורא לחרדים להוסיף 'בס"ד' על פתק ההצבעה וזכה לשיתופים רבים
פעיל שמאל מוכר פרסם קריאה להוסיף 'בס"ד' על פתק ההצבעה • מספר פעילי שמאל מיהרו לשתף את הפוסט ככל הנראה בתקווה שאנשים באמת יפלו בפח (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
שני פצועים בהתהפכות טרקטורון בזכרון יעקב
גבר כבן 30 ואדם נוסף נפצעו היום (12:16) כאשר טרקטורון התהפך בדרך אבשלום בזכרון יעקב. צוותי מד"א פינו את הפצוע הראשון לבית החולים הלל יפה במצב בינוני עם חבלת ראש, ואת השני במצב קל.קובי רוזן
"אמא הבינה ראשונה": אחיו של הלוחם שנרצח נפרד ממנו בהספד קורע לב
אחיו דוד תיאר את רגעי החרדה עם הגעת קציני הנפגעים • בת זוגו אלה: "לא מבינה איך אמשיך בלעדיו" | הלוויה מרגשת באשקלון (צבא וביטחון)יאיר טוקר
משטרה חשפה רשת חשבונות חשודים בניסיון להשפיע על בחירות 2026
האגף לחקירות ולמודיעין של המשטרה יחד עם מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה אתרו רשת חשבונות המפעילה פרופילים חשודים ברשת X. לפי החשד, הפרופילים פועלים במטרה להשפיע השפעה פסולה על הציבור בישראל לקראת הבחירות לכנסת. במסגרת הליך ניטור שמנוהל במחלקת מצפ"ן בחטיבת המודיעין, הוסרו מספר חשבונות במטרה לחדול את פעילותם ולסכל השפעה נוספת.קובי רוזן