ברכת הבנים ואלפי חסידים; שמחת בית סאטמר דושינסקיא

בעדותו בבית המשפט, היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט הסביר כי נתן היתר כללי לחקור קבלת טובות הנאה כאשר עלה חשד מודיעיני על קבלת טובות הנאה בהיקף נרחב. השופט בר עם שאל מדוע לא נוסח ההיתר בצורה מפורשת יותר, ומנדלבליט השיב: "אני חושב שהם (החוקרים) הבינו את זה".

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