לפני תחילת משחק הכדורגל בין הפועל פתח תקוה לבית"ר ירושלים, מספר אוהדים משתי הקבוצות פרצו למגרש והתקוטטו ביניהם. כוחות משטרה שהיו במקום השתלטו על האירוע והחזירו את האוהדים ליציעים לפני שריקת הפתיחה. בנוסף, שני אוהדים ניסו להיכנס לאצטדיון ללא כרטיס, ולאחר שסירבו לעזוב נעצר אחד מהם שהתנגד בכוח להוצאתו מהמקום.

קובי רוזן