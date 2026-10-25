מבזקים נוספים
סדרת פיצוצים במחסן נשק של מיליציות שיעיות בעיראק — יש נפגעים
סדרת פיצוצים אירעה במחסן אמל"ח של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק - אלחשד א-שעבי. דווח על נפגעים. ערוצים המזוהים עם המיליציות טוענים כי מדובר בתקיפה אווירית של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך. הרשויות בעיראק חוקרות חשד לתקיפות אוויריות ישראליות נגד שני מחסני נשק סמוך לבגדאד שבוצעו בשבוע שעבר. במחסנים אוחסנו מערכות הגנה אווירית מתוצרת סין שהועברו לאחרונה מאיראן למיליציות.קובי אטינגר
עימות חריג בין נתניהו לזמיר: "עלול להביא להסלמה מול איראן"
לפי הדיווח ב'חדשות 12', נתניהו ביקש לבצע מהלך מול איראן, הרמטכ"ל דרש דיון מעמיק ואסמכתאות חתומות | בין השניים שוררת לפי הדיווחים אווירה עכורה (בארץ)משה בשן
"השר בן גביר ירא שמיים": התמיכה המפתיעה מהרב אברג'יל | צפו
לאחר שהודיע על פרישת מפלגת אח״י ממירוץ לכנסת, הרב הרב חיים יוסף דוד אברג׳יל יוצא באופן רשמי ופומבי בתמיכה בעוצמה יהודית ובשר איתמר בן גביר וקורא לכולם לתמוך במפלגה: ״השר איתמר בן גביר ירא שמים, מכבד תלמידי חכמים, ומצווה על כולנו להצביע האות ב׳ לעוצמה יהודית״ | צפו (בארץ)כיכר השבת
סקר מדהים בצרפת: לה פן תרסק את מלנשון ב-69% מול 31%
מנהיגת הימין הקיצוני מובילה עם 36% בסיבוב הראשון | פער של 38 נקודות אחוז בתרחיש עימות ישיר בסיבוב השני | הנתונים המדהימים מהסקר החדש (בעולם)כיכר השבת
הצהרות האופוזיציה: "חמאס יפורק תוך 18 חודשים, יש לחדש את המו"מ עם הפלסטינים"
ח"כ גלעד קריב ממפלגת 'הדמוקרטים' קרא להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה: "צריך לחדש את המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים" | במקביל, יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט הבטיח שחמאס לא ישלוט בעזה "תוך 18 חודשים" מיום כניסתו לתפקיד (בארץ)משה בשן
טראמפ עדכן לגבי תקיפה אפשרית - וטען: "מתקני הגרעין מכוסים בסלעים"
נשיא ארה"ב עדכן לגבי תקיפה אפשרית, טען כי איראן אינה משקמת את מתקני הגרעין שהופצצו | במקביל, בארה"ב מאשרים כי פינו אנשי צוות ומשפחות מהשגרירות בריאד על רקע ההסלמה באזור (בעולם)אריה רוזן
צעיר בן 25 נהרג מפגיעת אוטובוס בקורקינט חשמלי בכביש 4
צעיר כבן 25 נהרג הערב (19:34) כאשר נפגע מאוטובוס בעת רכיבה על קורקינט חשמלי בכביש 4 סמוך לאור עקיבא. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום לאחר שהגיעו כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים. נהג האוטובוס, גבר כבן 50, פונה לבית החולים הלל יפה במצב קל.קובי רוזן
נער בן 17 נפצע בינוני בתאונה בכביש 25 סמוך לשגב שלום
נער בן 17 ואדם נוסף נפצעו הערב (20:03) כאשר רכב נפל לתעלה בצד הדרך בכביש 25 סמוך לשגב שלום. צוותי מד"א פינו את הנער לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בפנים ובגב, ואת הפצוע השני במצב קל.קובי רוזן