סדרת פיצוצים אירעה במחסן אמל"ח של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק - אלחשד א-שעבי. דווח על נפגעים. ערוצים המזוהים עם המיליציות טוענים כי מדובר בתקיפה אווירית של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך. הרשויות בעיראק חוקרות חשד לתקיפות אוויריות ישראליות נגד שני מחסני נשק סמוך לבגדאד שבוצעו בשבוע שעבר. במחסנים אוחסנו מערכות הגנה אווירית מתוצרת סין שהועברו לאחרונה מאיראן למיליציות.

קובי אטינגר