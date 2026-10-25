מבזקים נוספים
הגר"ש רוזנברג בפני אלפים בעצרת: "מדינה מושחתת שעושה רצח עם"
הגאון הרב שריאל רוזנברג, גאב"ד בית דין צדק בני ברק תקף בחריפות את המדינה במהלך כינוס דגל התורה | "אמר לי אחד שהוא לא יכול להצביע בבחירות של מדינה מושחתת שעושה רצח עם" (בארץ)משה בשן
מהפך בסרביה: מחאת הסטודנטים הפילה את השלטון הפרו ישראלי
אחרי 12 שנות שלטון, אלכסנדר ווצ'יץ' הודה בהפסד בבחירות לפרלמנט, והעריך כי רשימת הסטודנטים תזכה ברוב המושבים | הבחירות נערכו בצל מחאה ממושכת נגד שחיתות ושחיקת הדמוקרטיה (בעולם)אריה רוזן
שודדים פרצו לחנות וחטפו הפתעה | צה"ל מעלה כוננות לקראת הבחירות
צה"ל מעלה כוננות מחשש לניסיונות של ציר הטרור לשבש את ההצבעה | חשש מחסימות צירים מרכזיים והצבעות מחאה מצד פלגים קיצוניים | נתניהו יוכל לשוחח עם המפכ"ל יומיים לפני הבחירות | הרב אלי סדן מתייצב פומבית לצד עופר וינטר ומפלגת עמך ישראל | תיעוד חריג חשוד תקף מאבטח בית ספר, חטף את נשקו ונמלט | נאטמו בתי המחבלים שרצחו את סמ"ר רויטמן וסמל סוילם | סמל יובל שי סוילם הובא למנוחות | והתיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית השודדים פרצו לחנות וחטפו הפתעה | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
רה"י הגר"ד לנדו במתקפה נגד המפלגות החרדיות החדשות: "נזק לעולם התורה" | צפו
ראש הישיבה הגר״ד לנדו המשיך במתקפה החריפה נגד מפלגת "הציבור החרדי" ומפלגות קטנות חרדיות נוספות | "אסור לתמוך במפלגות אלו שאינן אלא שקר ונזק" (חרדים)קובי ישראל
המפכ"ל דני לוי הציג ליו"ר ועדת הבחירות את היערכות המשטרה
מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי והממונה על הבחירות במשטרה תנ"צ אלי פינטו הציגו הערב לשופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, את פקודת ההיערכות לקראת יום הבחירות לכנסת ה-26. במהלך הפגישה סקרו את כלל היבטי המוכנות לשמירה על טוהר הבחירות, הסדר הציבורי ותחושת הביטחון. השופט סולברג: "המשטרה ערוכה בצורה הטובה ביותר. למעלה מ-20 אלף שוטרים יפעלו ביום הבחירות בשטח". המפכ"ל לוי: "משטרת ישראל תעשה הכל כדי להבטיח את טוהר הבחירות. טובי המפקדים והשוטרים הובילו עבודת מטה יסודית ומקצועית בחודשים האחרונים".קובי רוזן
הולכת רגל ורוכב אופנוע נפצעו קשה בתאונה בחיפה
אישה כבת 40 ורוכב אופנוע בן 35 נפצעו קשה הערב (20:55) בתאונה בדרך העצמאות בחיפה. שניהם סובלים מחבלות ראש ופונו לבית החולים רמב"ם על ידי צוותי מד"א.קובי רוזן
עימות חריג בין הרמטכ"ל זמיר לראש הממשלה בנושא איראן
עימות חסר תקדים התרחש ביממה האחרונה בין הרמטכ"ל הרצי זמיר לבין ראש הממשלה נתניהו. ברקע: חשש של זמיר שהדרג המדיני מוביל לתרחיש של טעות חישוב מול איראן רגע לפני הבחירות, שעלול להוביל להסלמה דרמטית ומיידית. הידיעה מתפרסמת באישור הצנזורה.כיכר השבת
סדרת פיצוצים במחסן נשק של מיליציות שיעיות בעיראק — יש נפגעים
סדרת פיצוצים אירעה במחסן אמל"ח של ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק - אלחשד א-שעבי. דווח על נפגעים. ערוצים המזוהים עם המיליציות טוענים כי מדובר בתקיפה אווירית של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך. הרשויות בעיראק חוקרות חשד לתקיפות אוויריות ישראליות נגד שני מחסני נשק סמוך לבגדאד שבוצעו בשבוע שעבר. במחסנים אוחסנו מערכות הגנה אווירית מתוצרת סין שהועברו לאחרונה מאיראן למיליציות.קובי אטינגר