כיכר השבת
הרכב אותר ללא החסידים

‏"חשד לחטיפה" | דרמה בשומרון: חסידי ברסלב נכנסו לכפר פלסטיני והקפיצו את מערכת הביטחון

רכב עם מספר חסידי ברסלב נכנס הלילה לשכם ובדרך חזרה הנהג ביצע עבירת תנועה והמשטרה פתחה במרדף | הנהג נמלט לכפר הפלסטיני מוחמאס | בהמשך הרכב אותר מנופץ ללא הנוסעים | כוחות הביטחון פתחו בסריקות נרחבות ועלה החשש שמדובר בחטיפה | החסידים עזבו את הכפר בכוחות עצמם  (צבא וביטחון)

4תגובות
לוחמי צה"ל באיו"ש. ארכיון (צילום: דובר צה"ל)

אירוע ביטחוני חריג התפתח בשעות הבוקר (חמישי) בחטיבת בנימין שבשומרון, לאחר שרכב ובו מספר חסידי נכנס לכפר הפלסטיני מוחמאס, הסמוך לרמאללה, ואבד עמו הקשר.

הרכב אותר בהמשך כשהוא מנופץ ללא הנוסעים, ו פתחו בסריקות נרחבות לאיתור החסידים וחשדו כי מדובר בחטיפה. במהלך סריקת הכוחות, הוטל כתר על מרחב הכפר ונחסמו צירים סמוכים במקביל להקפצת כוחות גדולים שפתחו בסריקות בסיוע מסוק של חיל האוויר.

החסידים נכנסו לשכם ללא אישור ובדרך חזרה לירושלים ביצעו עבירת תנועה והמשטרה פתחה במרדף אחריהם, במהלכו הם נמלטו אל הכפר מוחמאס.

הרכב של החסידים שאותר בכפר (צילום: לפי סעיף 27א)

בהמשך, אחד הנוסעים התקשר למשטרה וטען כי הם עוברים תקיפה, וכוחות שהוקפצו לכפר מצאו את הרכב נטוש, מה שהקפיץ את מערכת הביטחון בחשד שמדובר באירוע חטיפה. כמו כן, נמצא ברכב ציוד אישי שככל הנראה שייך לאזרחים ישראלים.

גרסת המשטרה

לפנות בוקר במהלך פעילות שגרתית בכביש 60 באזור שער בנימין, הבחינו שוטרי מחוז ש"י ברכב מבצע עבירת תנועה חמורה של חציית קו הפרדה רצוף בכביש. בעקבות כך, השוטרים דלקו אחר הרכב שהמשיך להימלט ונכנס אל הכפר הפלסטיני מוחמאס.

ניידת המשטרה שבעקבותיו, הבחינה כי הרכב נכנס לסמטה ובשל אופי המקום, השוטרים עוצרים ומעבירים דיווחים מהירים תוך שמזעיקים את כוחות לטובת סריקות.

זמן קצר לאחר מכן, התקבלו שיחות למוקד 100 של המשטרה משני אזרחים שטענו כי הם אלו שהיו במקום והם יצאו מהכפר.

על אף הדיווחים ובשל חומרת האירוע, הופעלו על ידי כלל גורמי הביטחון פקודות החירום והוקפצו כוחות רבים לאזור שהחלו בסריקות לאיתור המעורבים וזאת עד שנשלל כי נותרו ישראלים בתוך הכפר.

בשלב זה, פתחה המשטרה בחקירת המקרה ועוכבו מספר חשודים ישראלים.

צה"למשטרהמעצרברסלביהודה ושומרון
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3
משוגעים מתאבדים לאשפוז כפוי .זו לא יהדות !
יואל
נכוו.
אריה
2
חשוב לכתוב איזה ברסלב, (ברלנד) ולא להשמיץ 99% מהחסידות שהם אנשים נורמטיביים ומעבר לכך,
אילה
1
הם לא נורמאלים!! מה עם ונשמרתם לנפשותיכם מאוד?? לבקר בקברי צדיקים זה מנהג יפה וחשוב אבל ונשמרתם זו מצווה דאורייתא... מה גם שלעבור על החוק (אפשר להתווכח במקרה שיש סתירה אל מול התורה אבל בטח תורתנו לא ציוותה לסוע עשרה ברכב קטן בצורה המסכנת חיי אדם) זה גם אסור... ובטח ובטח נהג לא בורח מקנס ישר לכפר שם
יוסי

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