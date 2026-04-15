פעילות לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון - צילום: דובר צה"ל פעילות לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:17 פעילות לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות חטיבת המילואים 8 'הזקן' תחת פיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, במטרה לחזק את קו ההגנה הקדמי ולהגן על תושבי הצפון מפני איומי ארגון הטרור חיזבאללה.

במהלך הפעילות המבצעית, איתרו לוחמי החטיבה משגר שכוון לעבר יישובי הצפון, ולצדו טילי נ"ט ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

תקיפות שבוצעו על ידי כוחות האוגדה וחיל האוויר - צילום: דובר צה"ל תקיפות שבוצעו על ידי כוחות האוגדה וחיל האוויר | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:23 תקיפות שבוצעו על ידי כוחות האוגדה וחיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

בין אמצעי הלחימה שאותרו על ידי הכוחות: אמצעים טכנולוגיים, נשקים אישיים, מטענים, רימונים ופרטי תחמושת שונים. הממצאים מעידים על התשתית המבצעית שהקים ארגון הטרור באזור לצורך ביצוע פעולות טרור. כמו כן, במהלך הימים האחרונים תקפו כוחות אוגדה 91 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר דירות מבצעיות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה, מפקדה עם מחבל חיזבאללה, וחיסלו מחבלים נוספים באזור.

לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות המבצעית של חטיבת 'הזקן' מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות צה"ל בזירה הצפונית, כאשר הצבא מבהיר כי ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמו מספר אירועים קשים בזירה הצפונית, ביניהם פציעתו הקשה של מפקד גדוד 52 בחטיבה 401 במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, וכן כניעתם של שלושה מחבלי חיזבאללה ללוחמי סיירת גבעתי בבינת ג'בייל.

לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות המבצעית בדרום לבנון ממשיכה במקביל לשיחות המדיניות שהתקיימו השבוע בוושינגטון בין נציגי ישראל ולבנון, בהשתתפות מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, במטרה להגיע להסדר שיביא לסיום הלחימה בצפון.

לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )