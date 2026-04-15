חטיבת 'הזקן' 

חיסול מחבלים, איתור אמצעי לחימה והשמדה | תיעודים חדשים מהלחימה בלבנון

לוחמי חטיבת המילואים 8 תחת פיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון | במהלך הפעילות אותרו משגר שכוון ליישובי הצפון, טילי נ"ט ואמצעי לחימה נוספים | תיעודים חדשים מלבנון

פעילות לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון
פעילות לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבת המילואים 8 'הזקן' תחת פיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, במטרה לחזק את קו ההגנה הקדמי ולהגן על תושבי הצפון מפני איומי ארגון הטרור .

במהלך הפעילות המבצעית, איתרו לוחמי החטיבה משגר שכוון לעבר יישובי הצפון, ולצדו טילי נ"ט ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות ואזרחי מדינת ישראל.

תקיפות שבוצעו על ידי כוחות האוגדה וחיל האוויר
תקיפות שבוצעו על ידי כוחות האוגדה וחיל האוויר (צילום: דובר צה"ל)
תקיפות שבוצעו על ידי כוחות האוגדה וחיל האוויר (צילום: דובר צה"ל)

בין אמצעי הלחימה שאותרו על ידי הכוחות: אמצעים טכנולוגיים, נשקים אישיים, מטענים, רימונים ופרטי תחמושת שונים. הממצאים מעידים על התשתית המבצעית שהקים ארגון הטרור באזור לצורך ביצוע פעולות טרור.

כמו כן, במהלך הימים האחרונים תקפו כוחות אוגדה 91 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר דירות מבצעיות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה, מפקדה עם מחבל חיזבאללה, וחיסלו מחבלים נוספים באזור.

לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

הפעילות המבצעית של חטיבת 'הזקן' מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות צה"ל בזירה הצפונית, כאשר הצבא מבהיר כי ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמו מספר אירועים קשים בזירה הצפונית, ביניהם פציעתו הקשה של מפקד גדוד 52 בחטיבה 401 במהלך פעילות מבצעית בדרום , וכן כניעתם של שלושה מחבלי חיזבאללה ללוחמי סיירת גבעתי בבינת ג'בייל.

לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

הפעילות המבצעית בדרום לבנון ממשיכה במקביל לשיחות המדיניות שהתקיימו השבוע בוושינגטון בין נציגי ישראל ולבנון, בהשתתפות מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, במטרה להגיע להסדר שיביא לסיום הלחימה בצפון.

לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי חטיבה 8 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

תוכן שאסור לפספס:

2
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע כולנו מתאחדים בתפילה ואמירת תהילים למען חיילי צה״ל שנלחמים בחיזבאללה הפרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ייתן לחיילים כוח נחישות והגנה ושנזכה לניצחון ברור וישועה לעם ישראל
דוד
1
לפעול ביד חזקה ובעוצמה צבאית מקסימלית לחסל את כל ראשי חיזבאללה ומפקדי השטח להשמיד כל בסיס ומערך ירי בלבנון להפוך את מערכי הטילאות ומחסני התחמושת לאפר מוחלט ולנטרל כל תשתית טרור צפונית עד להכרעה סופית
איתן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
