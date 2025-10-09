אחרי הערכת מצב: כ"ץ הנחה את צה"ל להגיב "בעוצמה רבה" מול חמאס

שר הביטחון ישראל כ"ץ כינס היום (חמישי), בשעות אחר הצהרים, הערכת מצב עם בכירי מערכת הביטחון - ברקע ההתקרבות להפסקת אש בעזה בשל צאתה לדרך של העסקה מול חמאס.

בהערכת המצב השתתפו מלבד שר הביטחון - הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש אמ"ץ, ראש אג"ת וראש אכ"א, לפני ישיבות הקבינט והממשלה.

לשכת שר הביטחון פרסמה בתום ההתכנסות כי שר הביטחון הנחה את צה"ל "להגיב בעוצמה רבה מול כל איום ועל כל תקיפה של ארגון הטרור חמאס נגד כוחותינו בשלב הביניים של לפני החלטת הממשלה ועד יישום ההסכם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "השמירה על ביטחון חיילי צה"ל היא הדבר הראשון במעלה שאנו מחויבים לו במצב הקיים. הנחיתי את צה"ל להגיב בעוצמה רבה מול החמאס בעזה על כל איום וכל פגיעה בכוחותינו".

כ"ץ בירך מוקדם יותר הבוקר על העסקה שנסגרה. "ברכה ענקית על ההסכם לשחרור החטופים", הוא צייץ בחשבונו ברשת X מעט לאחר השעה שלוש לפנות בוקר.

"אני מודה לרה"מ בנימין נתניהו ולנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על המנהיגות שהובילה להסכם - ולחיילי צה"ל הגיבורים שבאומץ ליבם ובנחישות והקרבה אדירה הביאו אותנו לרגע הגדול הזה.

"אני מחבק חיבוק גדול את משפחות החטופים על חזרתם הצפויה של יקיריהם וביניהם חיילי וחללי צה"ל במהרה הביתה. כל העם מצפה ונרגש".