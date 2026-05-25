הלוויתו של נהוראי הי"ד ( צילום: דוברות אילת )

אלפי תושבים ליוו היום (שני) למנוחת עולמים את סמל נהוראי לייזר הי"ד, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת 'עקבות הברזל' (401), שנפל בקרבות בדרום לבנון בגיל 19. העיר אילת, שממנה יצא הלוחם הצעיר, התעטפה באבל כבד.

בני נוער, חיילים ותושבים רבים עמדו לאורך הדרך עם דגלי ישראל והצדיעו לנהוראי בדרכו האחרונה. הקהל הרב שהגיע לבית העלמין הביע את הכאב העמוק של קהילה שלמה על אובדן בן יקר. קדיש הקריאו האב לוסיאן לוצ'י לייזר והאח רואי. דברי פרידה בשם צה"ל נשא רס"ן ישראל חוטובלי, מפקד גדוד 601, שספד ללוחם שהיה תחת פיקודו. הרב לוי הכט והרב אורן צדוק נשאו דברי הספד והלכה, ולאחר מכן נשמעו דברי פרידה מרגשים מבני המשפחה והחברים. אימו של נהוראי, רותם דוד לייזר, החברה תבל מיטלמן, החבר אריאל וקנין, האח רואי לייזר וראש עיריית אילת אלי לנקרי - כולם ספדו ללוחם הצעיר שנלקח בטרם עת.

זרים ממשלת ישראל וצה"ל

במהלך הטקס הונחו זרים רבים על קברו של נהוראי. זר ממשלת ישראל הונח על ידי שר העלייה והקליטה אופיר סופר, זר צה"ל הונח על ידי תא"ל ישראל פרידלר מפקד עוצבת אדום, וזר חיל ההנדסה הונח על ידי רס"ן ישראל חוטובלי.

זר עיריית אילת הונח על ידי ראש העירייה אלי לנקרי, זר יד לבנים אילת הונח על ידי ערן גבעתי, וזר המשפחה הונח על ידי האח רואי והאחות מאי לייזר. לאחר הנחת הזרים בוצע ירי כבוד לזכרו של הלוחם הנופל.

ראש העיר: 'גיבור ישראל מטובי בניה של אילת'

ראש העירייה אלי לנקרי ספד ואמר: "אנו עומדים כאן היום, ביגון עמוק, נפרדים בצער גדול מגיבור ישראל, סמל נהוראי לייזר ז"ל, שנפל בלחימה בלבנון בעת שהגן בגופו על מדינת ישראל ועל אזרחיה".

"נהוראי היה מטובי בניה של אילת ומדינת ישראל, צעיר ערכי שבחר בשירות קרבי משמעותי מתוך תחושת שליחות עמוקה ואהבת האדם והארץ", הוסיף ראש העיר. "חבריו מספרים על אדם עם לב ענק, שמחת חיים ונוכחות עצומה, וחבריו לנשק מעידים על לוחם אמיץ שהיה הראשון להתנדב ולעזור".

לנקרי המשיך: "נהוראי לא ביקש להיות גיבור, אבל במעשיו ובבחירותיו הוא היה כזה. דמות כזו אינה נעלמת. נהוראי הותיר אחריו דרך, ערכים ומצפן שילוו אותנו תמיד".

"נהוראי גיבור ישראל חוזר היום לאדמה שלמענה נלחם, ועם שלם מצדיע לו. יהי זכרו ברוך וחרוט בליבנו לעד", סיכם ראש העיר את דבריו.

רקע: הקרבות בדרום לבנון

נהוראי הי"ד נפל בקרבות בדרום לבנון. גדוד ההנדסה הקרבית 601, בו שירת, פועל במרחב הלבנוני להשמדת תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב, תוך איתור והשמדת מחסני נשק ותשתיות לחימה.

הלוחמים בגזרה הלבנונית נתקלים באתגרים קשים, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ ולפעול נגד כוחות צה"ל. על פי דיווחים, איום הרחפנים גורם לסגירת מוסדות חינוך ביישובי הצפון, והמציאות הביטחונית באזור נותרת מורכבת.

