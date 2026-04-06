מצבה קריטי | אישה כבת 90 נפצעה בדרכה למרחב המוגן בתל אביב

בשעה 03:32 לפנות בוקר (שני) התקבל דיווח על אישה שנחבלה בדרכה למרחב המוגן ואיבדה את הכרתה בבניין בתל אביב. האירוע התרחש בעקבות המטח הטילים מאיראן שהתחיל בשעה 03:25 והפעיל אזעקות ברחבי מרכז הארץ.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אישה כבת 90 לחייה שוכבת מחוסרת הכרה בסמוך לגרם המדרגות, כשהיא סובלת מחבלה קשה בראשה. על פי הממצאים הראשוניים, האישה נפלה ונחבלה בעת שניסתה להגיע למרחב המוגן בעקבות האזעקות.

חובש מד"א עידו אדלהייט תיאר את הטיפול במקום: "ראינו אישה בשנות ה-90 לחייה שוכבת בסמוך לגרם המדרגות כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלה קשה בראשה, לאחר שנפלה ונחבלה בדרכה למרחב המוגן. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמה ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב".

האישה פונתה לבית החולים איכילוב במצב קשה, מחוסרת הכרה ועם חבלת ראש משמעותית. מצבה הוגדר כקריטי ולא יציב.