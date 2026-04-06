כיכר השבת
המטח מאיראן

מצבה קריטי | אישה כבת 90 נפצעה בדרכה למרחב המוגן בתל אביב

בשעות הלילה המאוחרות התקבל דיווח על אישה שנפלה בדרכה למרחב המוגן| חובשי מד"א העניקו טיפול מציל חיים ופינו אותה במצב קשה לאיכילוב (צבא וביטחון)

זירת נפילה, הלילה (צילום: דוברות מד"א)

בשעה 03:32 לפנות בוקר (שני) התקבל דיווח על אישה שנחבלה בדרכה למרחב המוגן ואיבדה את הכרתה בבניין בתל אביב. האירוע התרחש בעקבות המטח הטילים מאיראן שהתחיל בשעה 03:25 והפעיל אזעקות ברחבי מרכז הארץ.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אישה כבת 90 לחייה שוכבת מחוסרת הכרה בסמוך לגרם המדרגות, כשהיא סובלת מחבלה קשה בראשה. על פי הממצאים הראשוניים, האישה נפלה ונחבלה בעת שניסתה להגיע למרחב המוגן בעקבות האזעקות.

חובש מד"א עידו אדלהייט תיאר את הטיפול במקום: "ראינו אישה בשנות ה-90 לחייה שוכבת בסמוך לגרם המדרגות כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלה קשה בראשה, לאחר שנפלה ונחבלה בדרכה למרחב המוגן. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמה ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה לא יציב".

האישה פונתה לבית החולים איכילוב במצב קשה, מחוסרת הכרה ועם חבלת ראש משמעותית. מצבה הוגדר כקריטי ולא יציב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר