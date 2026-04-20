כיכר השבת
המחבלים נעצרו

טרור בלב בית הספר: חקירת השב"כ הובילה למצבור מטענים שהושמד • צפו

כוחות צה"ל ומג"ב איתרו והשמידו מצבור מטענים שהוסתר במרחב בית ספר בכפר בית אומר | המטענים שייכים למחבלים שיידו מטענים ובקבוקי תבערה לעבר כרמי צור | צה"ל: "רואים בחומרה את השימוש בבתי ספר כתשתית טרור" (צבא וביטחון)

השמדת המטענים
השמדת המטענים| צילום: צילום: דובר צה"ל
השמדת המטענים (צילום: דובר צה"ל)

כוחות ומג"ב איו"ש איתרו והשמידו אתמול (ראשון) מצבור מטענים שהוסתר במרחב בית ספר בכפר בית אומר שבחטיבת עציון. הפעילות בוצעה בעקבות חקירת שב"כ של שני מחבלים שנעצרו לאחר שיידו מטעני חבלה ובקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור.

על פי ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ, לפני כשבועיים יידו שני מחבלים מטעני חבלה ובקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור שבחטיבת עציון.

באירוע לא היו נפגעים, אך בעקבותיו פתחה חטיבת עציון במבצע חטיבתי שהוביל למעצר שני המחבלים, שהועברו להמשך חקירת שב"כ.

מצבור המטענים שאותר (צילום: דובר צה"ל)

במהלך חקירת השב"כ התגלה כי המחבלים הסתירו מצבור מטענים במרחב בית הספר בכפר. בעקבות המידע המודיעיני שהתקבל, פעלו כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש לאיתור והשמדת המצבור. הכוחות הצליחו לאתר את אמצעי הלחימה והשמידו אותם במקום.

במערכת הביטחון הדגישו כי לא נגרם נזק לתשתיות בית הספר במהלך השמדת מצבור המטענים. עם זאת, צה"ל הבהיר בהודעתו כי "רואה בחומרה את השימוש בבתי ספר כתשתית לפעילות טרור וימשיך לפעול לסיכול טרור".

צה"לאיראןלבנוןשב"כמטען חבלהמבצע שאגת הארי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר