כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש איתרו והשמידו אתמול (ראשון) מצבור מטענים שהוסתר במרחב בית ספר בכפר בית אומר שבחטיבת עציון. הפעילות בוצעה בעקבות חקירת שב"כ של שני מחבלים שנעצרו לאחר שיידו מטעני חבלה ובקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור.

על פי ההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ, לפני כשבועיים יידו שני מחבלים מטעני חבלה ובקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור שבחטיבת עציון. באירוע לא היו נפגעים, אך בעקבותיו פתחה חטיבת עציון במבצע חטיבתי שהוביל למעצר שני המחבלים, שהועברו להמשך חקירת שב"כ.

במהלך חקירת השב"כ התגלה כי המחבלים הסתירו מצבור מטענים במרחב בית הספר בכפר. בעקבות המידע המודיעיני שהתקבל, פעלו כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש לאיתור והשמדת המצבור. הכוחות הצליחו לאתר את אמצעי הלחימה והשמידו אותם במקום.

במערכת הביטחון הדגישו כי לא נגרם נזק לתשתיות בית הספר במהלך השמדת מצבור המטענים. עם זאת, צה"ל הבהיר בהודעתו כי "רואה בחומרה את השימוש בבתי ספר כתשתית לפעילות טרור וימשיך לפעול לסיכול טרור".