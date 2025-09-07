ההודעה שפרסם דובר צה"ל בערבית

דובר צה"ל בערבית סא"ל אביחי אדרעי פרסם היום (ראשון), בשעת אחר הצהרים, התרעת פינוי נוספת לבניין רב קומות "אל רואיא" בעיר עזה.

"אזהרה דחופה וחוזרת לתושבי העיר עזה בבלוקים 726, 727, 784, 786, ובפרט בבניין אל-רויא המסומן באדום ובאוהלים הסמוכים לו, הממוקמים בצומת ביירות ורחוב הליגה הערבית", נמסר בהודעת הפינוי. "צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או לידו. למען ביטחונך, הנך נאלץ לפנות את הבניין מיד דרומה לכיוון האזור ההומניטרי במוואסי חאן יונס". יצויין כי התרעת פינוי על הבניין הוצאה כבר אתמול, אולם מאז צה"ל טרם תקף. היום כאמור יצאה הודעת פינוי שנייה לנוכחים בבניין. זאת במסגרת התקדמות הפעילות הצבאית של צה"ל ברחבי העיר עזה.

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

בתוך כך, צה"ל תקף אץצןך בצהריים בניין רב-קומות נוסף ששימש את חמאס בעיר עזה. לפי הודעת הצבא, מחבלי חמאס התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עליו עמדות תצפית לצורך מעקב אחר מיקום של כוחות צה"ל שמתמרנים במרחב.

עוד נכתב כי "כחלק מהיערכות ארגון הטרור לתמרון, מחבלים הטמינו בסמוך למבנה מטעני נפץ רבים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל".

מוקדם יותר בשבת, כחלק מההכנות להרחבת מבצע "מרכבות גדעון ב'", דובר צה"ל הודיע לתושבי העיר עזה על המרחב ההומניטרי בחאן יונס. בהודעה מטעם דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, הוא קרא לעזתים להצטרף לאלפים שכבר עזבו את "בירת חמאס" בהקדם. "ניתן להתפנות דרך רחוב א-רשיד, במהירות וברכבים ללא בדיקה. נצלו את ההזדמנות כדי לעבור בהקדם לאזור", נכתב בהודעה.