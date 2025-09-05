( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

שעה חלפה מאז ההודעה הראשונית על תחילת תקיפת מבנים רבי קומות בעיר עזה, כחלק מההכנה להשתלטות על העיר, והפלסטינים כבר מפרסמים תיעוד של תקיפת מגדל המגורים הראשון.

במקביל, צה"ל כבר הוציא הודעת פינוי למבנה נוסף וההערכה היא כי לא מדובר במבנה האחרון להיום.

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

דובר צה"ל מסר כי צה"ל תקף בהובלת פיקוד הדרום לפני זמן קצר, בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה. במבנה מוקמו תשתיות של ארגון הטרור חמאס, ששימשו לקידום ולביצוע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב. צה"ל: נתקוף מבנים שהוסבו לתשתיות טרור לקראת הפעילות בעיר עזה ב. ניסני | 13:18 מתחת למבנה הוקמה תשתית תת-קרקעית, ממנה מחבלי חמאס מקדמים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב. התשתית משמשת לביצוע מארבים נגד כוחות צה"ל ולנתיבי מילוט למחבלים. טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפית מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף. ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה", הוסיף דובר צה"ל.

( צילום: דובר צה"ל )

לפני כן הודיע דובר צה"ל כי לקראת העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום ביצע מחקר מודיעיני מקיף וזיהה פעילות טרור משמעותית של ארגון הטרור חמאס במגוון רחב של תשתיות בעיר עזה, ובפרט בבניינים רבי קומות.

בהתאם לתורת הלחימה של חמאס, הארגון הטמיע במבנים אלו אמצעי איסוף מודיעין, מצלמות, עמדות צליפה וירי נ"ט, ובחלקם אף הקים חמ"לי תצפית ומתחמי פיקוד ושליטה. בנוסף, התשתיות התת-קרקעיות של חמאס עוברות בסמוך לבניינים אלו, במטרה לאפשר מארבים לכוחות צה"ל ונתיבי מילוט אפשריים מהמפקדות שהוקמו בהם.

כמו כן, זיהה צה"ל כי חמאס הטמין מטעני נפץ רבים בסמוך למספר בניינים ברצועת עזה. מטענים אלה מיועדים להפעלה מרחוק באמצעות אמצעי המודיעין שהותקנו על גבי המבנים, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל בעת התקרבותם.

בימים הקרובים, צה"ל יתקוף באופן ממוקד תשתיות טרור המהוות איום ישיר על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ינקטו צעדים רבים כדי לצמצם ככל הניתן את הסיכוי לפגיעה באזרחים לרבות אזהרות ממוקדות, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

"ארגון הטרור חמאס מבצע שימוש ציני בתשתיות האזרחיות ברצועת עזה תוך סיכון האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה. צה״ל קורא לאזרחים ברצועת עזה להמנע ככל האפשר משהייה במבנים ואזורים בהם פועלות תשתיות טרור ומאזורים של לחימה פעילה, למען בטחונם", מסר דו"צ.

שר הביטחון ישראל כץ הודיע קודם לכן: "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה. הודעת פינוי ראשונה נמסרת לבניין טרור רב קומות בעיר עזה בטרם תקיפה".

השר הוסיף כי "כשהדלת תיפתח היא לא תיסגר ופעילות צה"ל תלך ותגבר - עד שמרצחי החמאס יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק - או שיושמדו".