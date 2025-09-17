כיכר השבת
כוחות מקומיים בפעולה

ניצני מהפך בעזה: חמולות מקומיות בוחרות להילחם בארגוני הטרור

במקביל לפעילות צה"ל, כוחות מקומיים מסייעים בהגנה על שטחים אסטרטגיים, מנהלים חילופי אש עם חמאס ומקבלים גישה למרחבים בטוחים והעברת סיוע הומניטרי. גורמי ביטחון צופים שהיקף ההתנגדות לחמאס יגדל ככל שהכוחות הישראליים יתקדמו (צבא וביטחון)

לוחמים בעזה (צילום: דובר צה"ל)
תקיפות צה"ל בעזה (צילום: מהרשתות לפי סעיף 27א)
צה"ל תוקף בעזה | קשה לצפיה (צילום: מהרשתות החברתיות)
צה"ל תוקף בעזה | קשה לצפיה (צילום: מהרשתות החברתיות)

במקביל לתמרון הקרקעי של ברצועת עזה ולהסלמת הלחימה מול , חמולות חמושות ב מרימות ראש ומפגינות שליטה בשטח שבו הן מתגוררות, כך לפי מקורות בפיקוד הדרום.

הפרשן הצבאי של אתר 'וואלה', אמיר בוחבוט הזכיר כי לפי אחד המקורות הצבאיים, החמולות הציבו מאות פעילים בכניסות לטריטוריות שונות במטרה להדוף מנגנוני ביטחון של חמאס, בהם גם "יחידת חץ", כוח אלים העוסק במעצרים, תקיפות ורצח של משתפי פעולה עם ישראל.

המקורות מעריכים כי החמולות המקומיות זיהו את תנועת האוכלוסייה דרומה כנקודת חולשה של חמאס, ובחלק מהמקרים התנהלה לחימה ישירה בין החמולות למחבלים.

חלק מהחמולות, דוגמת אבו שבאב, הצטרפו להסכם שבעל-פה עם צה"ל והשב"כ, המאפשר להן להישאר בשטחן מבלי להתפנות לדרום הרצועה. ההסכם כולל גם מרחב בטוח מתקיפות וציר מאובטח להעברת סיוע הומניטרי.

גורמי ביטחון ישראליים צופים כי ככל שהכוחות הישראליים יתקדמו לעבר העיר עזה, היקף ההתנגדות של החמולות לחמאס יגדל. חמולת אבו שבאב, הפועלת בין רפיח וחאן יונס, כבר הייתה מעורבת בהרג מחבלי חמאס, כשגם חמולת טראבין פעלה בדרום הרצועה בחילופי אש עם הארגון.

לפי הדיווחים, חמולות נוספות נמצאות בשלב זה בעמדה מתנדנדת מול חמאס, ובהן שאוויש, בארכה, אבו טיר ואחרות, וצפויות להכריע על עמדתן בשבועות הקרובים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר