( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מעדכן הבוקר (שני) כי אתמול, מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת פיקוד הדרום ושב"כ, תקפו וחיסלו חוליית מחבלים חמושה במטענים ומרגמות. החולייה שחוסלה תכננה לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה״ל הפועלים במרחב העיר עזה.

כמו כן, חוליית מחבלים נוספת שיגרה פצצת מרגמה לעבר כוחות צה״ל וכתוצאה מכך נפצע לוחם צה"ל באורח קל אשר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. בסגירת מעגל מהירה, מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת חטיבה 214, תקפו וחיסלו את המחבלים שהיוו איום מיידי על הכוחות במרחב.

( צילום: דובר צה"ל )

בהמשך, כוחות צה״ל זיהו חוליית מחבלים אשר ירתה נ"ט לעבר כלים הנדסיים של אוגדה 98, ללא נפגעים לכוחותינו.

לאחר הזיהוי, מטוסי קרב בהכוונת מכלול האש של חטיבה 188, תקפו והשמידו בסגירת מעגל מהירה את המבנה ממנו שוגר ירי הנ"ט.