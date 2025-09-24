( צילום: דובר צה"ל )

המבצע לכיבוש עזה בעיצומו: דובר צה"ל עדכן במהלך החג כי במהלך הלחימה בעיר הטרור הגדולה בצפון הרצועה, כוחות צה"ל חיסלו חוליית מחבלים בקרב יריות פנים את פנים.

המחבלים חוסלו לאחר שזוהו במהירות על ידי הלוחמים, יורים לעברם. "הכוח ביצע סריקות קרקעיות, ובתום מרדף קצר ומדוייק חיסל את חוליית המחבלים החמושה, בקרב יריות פנים אל פנים", מסר דובר צה"ל. קצין לוחם מגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפצע באורח קשה בקרב, פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. בהמשך לקרב שהתנהל במרחב, כוחות חטיבה 401 סגרו מעגל על המחבלים וחיסלו אותם. בתיעוד נוסף שפורסם על ידי דובר צה"ל נראה אחד המחבלים, עם רובה קלאץ' ביד, מנסה לברוח ולהסתתר בין ההריסות. בשלב מסוים טנק יורה לעברו ומחסל אותו. "הוא לא היסס שנייה": הלוחם הפצוע מספר על המפקד שהסתער תחת אש כדי להציל אותו ב. ניסני | 22.09.25 הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום, יום רביעי, סיור והערכת מצב בדרום העיר עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר-כליפא, מפקד אוגדה 36, תא"ל מורן עומר, מפקדי חטיבות ומפקדים נוספים.

המחבל שחוסל ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל אמר: "אנחנו פועלים ברצועת עזה עם כוחות גדולים, תוך מיקוד בהתקפה על העיר עזה ליצירת תנאים לשחרור החטופים ולהכרעת חמאס. צה"ל תוקף בעוצמה ובדיוק - כל יכולותיו נתונות לרשות הלוחמים. נמשיך בהתקדמות שיטתית ויסודית, תוך הקפדה על כללי האבטחה. רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר, ואנו מניעים אותה דרומה לשם הגנתה. אני פונה לתושבי עזה: מרדו והיפרדו מחמאס - הוא האחראי לסבלכם. המלחמה והסבל ייפסקו אם ישחרר חמאס את החטופים ויוותר על נשקו".

בנוסף, הרמטכ"ל אמר ללוחמים: "אתם קו ההגנה של מדינת ישראל. נמשיך להגן על יישובינו, להוות חיץ בין האויב לבין אזרחי ישראל, ונמשיך להילחם את מלחמתינו, הצודקת והמוסרית. הישגיכם גדולים וצדקת הדרך עמנו. יש אומות בעולם החיות בתודעה כוזבת ומפעילות עלינו לחצים, במקום להפעילם על החמאס לאחר הטבח הנורא שביצע בבני עמנו. בראש השנה היהודי נביא ביטחון, נגן וננצח. זו מלחמה בין חופש לדיכוי. זו מלחמה שבה לוחמינו מהווים את קו ההגנה של אזרחי ישראל והעם היהודי, ושל האנושיות אל מול טרור, דיכוי ואכזריות".