כוחות צה"ל חיסלו במהלך הלילה מחבלים נוספים במרחב תשתית הטרור התת-קרקעית במזרח רפיח.
על פי הודעת דובר צה״ל, לוחמי יחידה 414 זיהו שמונה מחבלים שיצאו מתשתית תת קרקעית באזור. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר, בהכוונת כוחות אוגדת עזה (143), תקף את החוליה וחיסל שלושה מהמחבלים.
בהמשך בוצעו תקיפות נוספות לעבר המרחבים אליהם ניסו להימלט יתר המחבלים. בצה״ל ציינו כי תוצאות התקיפות הנוספות מצויות עדיין בבדיקה.
הכוחות הפועלים בשטח ממשיכים במרדף ובסריקות נרחבות במרחב, במטרה לאתר ולחסל את כלל המחבלים שנמלטו.
"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", מסר דובר צה"ל.
0 תגובות