הפעילות בדרום לבנון

במבצע דרמטי: כוחות אוגדה 91 חיסלו עשרות מחבלים ביממה אחת | תיעוד

כוחות חטיבת גבעתי זיהו חוליות מחבלים ופתחו באש ארטילרית • לוחמי יחידת האיסוף 869 חיסלו מחבלים שירו לעבר הכוחות | הפעילות הממוקדת נמשכת (צבא וביטחון)

תיעוד של השמדת עמדת התצפית במרחב
תיעוד של השמדת עמדת התצפית במרחב| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד של השמדת עמדת התצפית במרחב (צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, כאשר ביממה האחרונה חיסלו עשרות מחבלים בהיתקלויות פנים אל פנים ובסגירות מעגל מהירות. הפעילות מתבצעת במסגרת מבצע '' להרחבת ההגנה הקדמית על יישובי הצפון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי זיהו שתי חוליות מחבלים במרחב הפעילות. תוך דקות בודדות מרגע הזיהוי, הכוחות פתחו בירי ארטילרי מדויק וחיסלו שישה מחבלים, ללא נפגעים לכוחותינו.

חיסול מחבלים בסגירת מעגל מהירה

במהלך סריקות לאיתור תשתיות טרור במרחב דרום לבנון שלשום (א'), לוחמי יחידת האיסוף 869 זיהו שני מחבלים שירו לעבר כוחות צה"ל. כוחות צה"ל וטנקים השיבו באש, ועם כלי טיס של חיל האוויר חיסלו את המחבלים תוך דקות מרגע הזיהוי.

כידוע, יחידת האיסוף 869 היא יחידה מובחרת המתמחה באיתור מחבלים ותשתיות טרור. הלוחמים פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות הקרקע והאוויר לסגירת מעגלים מהירה.

תיעוד מחיסול המחבלים במבנה ממנו ירו על כוח צה"ל
תיעוד מחיסול המחבלים במבנה ממנו ירו על כוח צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מחיסול המחבלים במבנה ממנו ירו על כוח צה"ל (צילום: דובר צה"ל)

השמדת עמדת תצפית של

בנוסף לחיסול המחבלים, כוחות צה"ל תקפו והשמידו במרחב עמדת תצפית של ארגון הטרור חיזבאללה. העמדה נועדה למעקב אחר כוחות צה"ל ולתיאום פעולות טרור נגד היישובים בצפון.

על פי הנמסר, הפעילות הקרקעית של אוגדה 91 ממשיכה במלוא העוצמה. הכוחות פועלים לאיתור והשמדת תשתיות טרור, חיסול מחבלים והרחקת האיום מעל יישובי הצפון. צה"ל מדגיש כי לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

עמדת טילי נ"ט ואמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דובר צה"ל)

יצוין כי בימים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל גם את חמזה אבראהים רכין, סגן מפקד יחידה 1800 של חיזבאללה, האחראית על התיאום בין ארגון הטרור לארגוני הטרור הפלסטינים. התקיפה המדויקת בביירות מהווה מכה קשה ליכולת התיאום של חיזבאללה עם ארגוני הטרור במזרח התיכון.

דובר צה"ל הבהיר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

