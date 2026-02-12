תיעוד מהתרגיל| צילום: צילום: דובר צה"ל
במסגרת ההתארגנות מחדש של הצבא בצפון, כוחות חטיבת ׳הגולן׳ (474) בפיקוד אוגדה 210 השלימו בשבוע האחרון תרגיל חטיבתי בדרום רמת הגולן, זאת כאמור כחלק מסדרת תרגילים להגברת המוכנות להגנה ביישובים.
במסגרת התרגיל, כוחות הסדיר והמילואים החטיבתיים תרגלו מענה לתרחישי קצה, פינוי פצועים ותרחישי לחימה במוצבים ובשטח בנוי.
התרגיל בוצע ביישובים מיצר ואפיק, בשיתוף פעולה עם הרשויות, הרבש״צים ולוחמי מחלקות ההגנה ביישובים.
מפקד גדוד 7490, סגן-אלוף (מיל') נ'| צילום: צילום: דובר צה"ל
מדובר צה"ל נמסר: "כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט".
