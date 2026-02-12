כיכר השבת
בדרום הרמה

הסיבה והתיעוד: מה עשתה האוגדה לאחרונה ביישובים ברמת הגולן? | צפו

במסגרת תרגיל להגברת מוכנות העורף, כוחות הסדיר והמילואים החטיבתיים תרגלו מענה לתרחישי קצה, פינוי פצועים ותרחישי לחימה במוצבים ובשטח בנוי | תיעוד (חדשות בארץ)

תיעוד מהתרגיל
תיעוד מהתרגיל| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מהתרגיל (צילום: דובר צה"ל )

במסגרת ההתארגנות מחדש של הצבא בצפון, כוחות חטיבת ׳הגולן׳ (474) בפיקוד השלימו בשבוע האחרון תרגיל חטיבתי בדרום רמת הגולן, זאת כאמור כחלק מסדרת תרגילים להגברת המוכנות להגנה ביישובים.

במסגרת התרגיל, כוחות הסדיר והמילואים החטיבתיים תרגלו מענה לתרחישי קצה, פינוי פצועים ותרחישי לחימה במוצבים ובשטח בנוי.

התרגיל בוצע ביישובים מיצר ואפיק, בשיתוף פעולה עם הרשויות, הרבש״צים ולוחמי מחלקות ההגנה ביישובים.

מפקד גדוד 7490, סגן-אלוף (מיל') נ'
מפקד גדוד 7490, סגן-אלוף (מיל') נ'| צילום: צילום: דובר צה"ל
מפקד גדוד 7490, סגן-אלוף (מיל') נ' (צילום: דובר צה"ל )

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט".

התרגיל החטיבתי בדרום רמת הגולן (צילום: דובר צה"ל )
התרגיל החטיבתי בדרום רמת הגולן (צילום: דובר צה"ל )
התרגיל החטיבתי בדרום רמת הגולן (צילום: דובר צה"ל )
התרגיל החטיבתי בדרום רמת הגולן (צילום: דובר צה"ל )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר