תיעוד מפעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
לאחר שהתייצבו למילואים מתחילת המלחמה ופעלו בעזה, לבנון וכעת בסוריה, כוחות חטיבת חוד החנית (55) השלימו יותר מ-100 ימי פעילות במרחב ואת משימתם.
הכוחות בפיקוד אוגדה 210, פעלו בשלושת החודשים האחרונים בהגנת רמת הגולן ובמרחב האבטחה בדרום סוריה.
במהלך הפעילות בגזרה כוחות החטיבה השלימו עשרות פעילויות ייזומות שהשפיעו על תחושת הביטחון של תושבי רמת הגולן.
את כוחות החטיבה יחליפו בימים הקרובים כוחות חטיבת מילואים נוספת אשר ימשיכו את פעילותם במרחב דרום סוריה ורמת הגולן.
