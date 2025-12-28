כיכר השבת
עשרות פעילויות ייזומות

לאחר שלושה חודשי פעילות בסוריה: חטיבת חוד החנית מסכמת את הפעילות | תיעוד

חטיסת חוד החנית מסכמת שלושה חודשי פעילות מבצעית בסוריה: לאחר שהשלימו את משימתם במרחב דרום סוריה | את כוחות החטיבה יחליפו בימים הקרובים כוחות חטיבת מילואים נוספת | תיעוד (חדשות ביטחון)

תיעוד מפעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)

לאחר שהתייצבו למילואים מתחילת המלחמה ופעלו ב, לבנון וכעת ב, כוחות חטיבת חוד החנית (55) השלימו יותר מ-100 ימי פעילות במרחב ואת משימתם.

הכוחות בפיקוד , פעלו בשלושת החודשים האחרונים בהגנת רמת הגולן ובמרחב האבטחה בדרום סוריה.

במהלך הפעילות בגזרה כוחות החטיבה השלימו עשרות פעילויות ייזומות שהשפיעו על תחושת הביטחון של תושבי רמת הגולן.

את כוחות החטיבה יחליפו בימים הקרובים כוחות חטיבת מילואים נוספת אשר ימשיכו את פעילותם במרחב דרום סוריה ורמת הגולן.

פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבת 'חוד החנית' (55) בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי הלחימה שאותרו והוחרמו על-ידי כוחות החטיבה בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי הלחימה שאותרו והוחרמו על-ידי כוחות החטיבה בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי הלחימה שאותרו והוחרמו על-ידי כוחות החטיבה בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי הלחימה שאותרו והוחרמו על-ידי כוחות החטיבה בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)

