סגירת מעגל: המפקד שהחזיק חטופים ישראלים חוסל ברצועה

מעגל הדמים נסגר השבוע כאשר כוחות צה"ל חיסלו את עז אלדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, שפיקד על החזקתם של 15 חטופים ישראלים במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'. החיסול מהווה סגירת מעגל משמעותית עבור מערכת הביטחון במרדף אחר מבצעי הטבח ב-7 באוקטובר.

על פי הנתונים שחשפו צה"ל והשב"כ, המחבל ביכ שימש בתפקידים בכירים במהלך השנים, ביניהם מפקד גדוד מערב ג'באליה ומפקד מטה המודיעין הצבאי בחטיבה הצפונית. במסגרת תפקידיו, קידם ומימן פיגועים רבים נגד אזרחי ישראל והיה ממקימי מערך הנוח'בה בצפון הרצועה.

בבוקר השבעה באוקטובר, המחבל פיקד ולקח חלק בפשיטה לשטח ישראל. לאורך המלחמה, מתוקף תפקידו כאחראי על מרחב צפון הרצועה, פיקד על החזקתם של חטופים רבים בשבי חמאס.

בין החטופים שהיו תחת פיקודו: מיה שם, השאם אסייד, עמית בוסקילה הי"ד, אוריאל ברוך הי"ד, רב"ט ניק בייזר ז"ל, סמל רון שרמן ז"ל, אליה טולדנו ז"ל, שני לוק ז"ל, מישל ניסנבוים ז"ל, סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, יצחק גלרנטר ז"ל, איתן לוי ז"ל, חנן יבלונקה ז"ל, רון בנימין ז"ל ואוריון הרננדז ז"ל.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות צה"ל נגד מחבלים בכירים בחמאס. בחודש ספטמבר בלבד חוסלו 70 מחבלים מארגון הטרור, ביניהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בין המחוסלים גם 17 מחבלי ניל"י שהיו מעורבים ישירות בפשיטה לשטח ישראל, בהחזקת חטופים בשבי ובחטיפת אזרחים לרצועת עזה.

בצה"ל מסרו כי "חיסולו של המחבל עז אלדין ביכ מהווה סגירת מעגל חשובה עבור צה"ל ושב"כ שימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר". המערכה הביטחונית רואה במשימת המרדף אחר מבצעי הטבח ערך מרכזי שלא ניתן להרפות ממנו.

במקביל לחיסול מפקד חטיבת צפון הרצועה, צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת ברצועת עזה. בחודש האחרון תקף חיל האוויר יותר מ-140 מטרות ברצועה, ביניהם שלושה מפקדי חטיבות של חמאס, מחבלים שקידמו מתווי טרור, מחבלים שפשטו וחטפו ב-7 באוקטובר, מחבלים שהחזיקו בחטופים, מחסני אמל"ח ומטרות נוספות של ארגון הטרור.

לקראת ציון שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, צה"ל והשב"כ ממשיכים במרדף אחר מי שהשתתפו בפשיטה, בחטיפות ובהחזקת חטופים בשבי. בצה"ל הדגישו כי "ימשיכו לפעול להגנה על אזרחי מדינת ישראל ולהסיר איומים הנשקפים מארגון הטרור חמאס".