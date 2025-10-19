סמוטריץ צייץ "מלחמה" | יאיר גולן: "חייב תגובה נחרצת לחמאס"

הפרת האש מצד חמאס ברצועת עזה, בין היתר בתקריות חמורות במיוחד, הובילו לקריאות נוקבות להגיב בחומרה לארגון הטרור. תמימות דעים מפתיעה נרשמה בין הקואליציה לאופוזיציה.

יאיר גולן צייץ היום (ראשון): "מתקפת חמאס בעזה מחייבת תגובה נחרצת - רק ככה קובעים את כללי המשחק. הניצחון המוחלט ברצועת עזה מחייב בניית שלטון חלופי מתון לחמאס - סוגייה שהממשלה הפקירה ובחרה בכישלון המוחלט". יו״ר כחול לבן בני גנץ: ״‏חמאס הפר היום את ההסכם והעמיד את מדינת ישראל במבחן - וכמו בלבנון אסור לנו למצמץ. ‏כל האפשרויות חייבות להיות על השולחן - כולל חזרה לתמרון. ‏אסור לחזור ל-6.10.״ שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צייץ מילה אחת - "מלחמה". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא "לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום - ויפה שעה אחת קודם".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, קרא מוקדם יותר: "במזרח התיכון יש שפה אחת - עוצמה. מדיניות קיר ברזל אמיתית. אפס סדקים, אפס סובלנות. חמאס מותח את הגבולות כי יש מי שאפשר לו. משחק ומורח את החזרת החטופים החללים, ולפני זמן קצר - מפר את הפסקת האש, ויורה על כח צה"ל במטרה לפגוע בחיילים הגיבורים שלנו. התגובה היחידה לטרור ולחמאס היא עוצמה. כח. קיר ברזל!".

הפרת ההסכם הצפויה קרתה הבוקר כאשר חמאס ירה לעבר כוח צה"ל באיזור רפיח, בתגובה חיל האוויר תוקף באיזור ולטענת הפלסטינים, גם חיל הים משתתף והחל לירות אש כבדה לעבר החוף בעזה. שר הביטחון ורה"מ צפויים לקיים בזמן הקרוב הערכת מצב עם צמרת צה"ל בעקבות האירועים בעזה, שאת חלקם עדיין אי אפשר לפרסם.

בתקשורת הערבית דיווחו על שלוש תקיפות משמעותיות של חיל האוויר באיזור רפיח וכן כאמור של תקיפות דרך הים באמצעות חיל הים. על פי המידע שיש עד כה, חמאס ביצע הבוקר מספר הפרות חמורות וניסה לתקוף חיילי צה"ל במספר מוקדים. אין זו הפעם הראשונה שחמאס מפר את הסכם הפסקת האש, רק שלשום, מחבלים שלו יצאו ממנהרה, ירו לעבר כוח צה"ל - וחוסלו בהתאם להסכם.