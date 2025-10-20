כיכר השבת
המתיחות בדרום

ישראל נערכת לקבל הערב חלל נוסף מהחמאס | בקהיר חוששים מהסלמה - כץ: "מי שיחצה את הקו, יהפוך ליעד"

ברקע גל תקיפות בעזה והמתיחות הגוברת בדרום, נערכת ישראל להטיס הלילה את ארונו של חטוף שהיה בידי חמאס. במקביל נחשפו תמונות המצביעות על נוכחות טורקית ברצועת עזה, והמסר הישראלי לארגוני החמושים החמיר: מי שיחצה את "הקו הצהוב" יהפוך למטרה (צבא וביטחון)

העברת גופות חטופים, ארכיון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

בהמשך לגל התקיפות שביצע צה״ל בתגובה להריגת שני חיילים, הודיעו גורמי ממשל וביטחון כי ארונו של החטוף שיוחזק על ידי יועבר חזרה לישראל ויוטס הלילה. מדובר באירוע טרגי שמוסיף דרמה למתיחות המתמשכת בדרום ולטלטלה הציבורית סביב הנעשה בשטח.

במקביל פורסמו תמונות חדשות המצביעות, לפי גורמים מדווחים, על נוכחות טורקית פעילה ברצועת עזה — פרט שעשוי להעיר שאלות מדיניות על היקף המעורבות וההסכמות שמתקיימות מאחורי הקלעים לגבי "פרק ב׳" — תכנית שיקום עזה אחרי סיום הלחימה. נושא זה עלול להעמיד את ההסכמות האזוריות והבינלאומיות במבחן ולהביא לדיונים מדיניים מורכבים.

שר הביטחון העביר אזהרה נוקבת לראשי חמאס והארגונים החמושים ברצועה: "על כל מחבל שנמצא מעבר לקו הצהוב להתפנות באופן מיידי. מי שיישאר – יהפוך ליעד תקיפה." לפי ההודעה, המסר נשלח בעקבות הפרות חוזרות של הסכמות הפסקת האש, והדבר משקף החמרה במדיניות ההכלה של ישראל כלפי נוכחות חמושה באזורים שהוגדרו כבלתי־חמושים או מוסכמים.

בצה״ל מסרו כי הפעולות שננקטו הן תגובה נקודתית להפרות והן נועדו לשאת אופי הרתעי כלפי ניסיונות חדירה והצטיידות של כוחות עוינים. עם זאת, בצל ההסלמה נשמרת דריכות גבוהה, ותנועות של כוחות ופעילות אווירית עלולות להימשך בהתאם להערכת המצב.

במערכת הביטחון ובקרב מקבלי ההחלטות מודעים לכך שכל החמרה בשטח עלולה להשפיע על המשא ומתן המדיני וההסדרים באזור אחרי הלחימה. סוגיית נוכחות גורמי חוץ ברצועה — לרבות דיווחים על טורקיה — עשויה לעורר דיונים דיפלומטיים מול שותפים אזוריים ובינלאומיים.

התגובות הפוליטיות והציבוריות בישראל נעות בין תמיכה במהלכי צה״ל וקביעה נחושה להחזיר חטופים והגנה על חיילים — לבין דאגה מהסלמה רחבה יותר שעלולה להוביל להחרפה בקרב תושבי העורף והעומסים המדיניים באזור.

צה"ל פועל ברפיח (צילום: דו"צ)

בתוך כך, דיווח של העיתון אל-אח’בר, המסתמך על מקורות מצריים, חושף את ההתפתחויות מאחורי הקלעים של האירועים ברצועת עזה לאחר הפרת הפסקת האש אתמול. לפי המקורות, מצרים העבירה לארה"ב אזהרה כי כל תגובה ישראלית "מוגזמת" עלולה לעורר הסלמה נוספת, ולחזור לעימות רחב יותר ברצועה.

העיתון מציין כי הפקידים המצריים ניסו להסביר כי הירי לעבר כוחות צה"ל ברפיח, שהוביל להריגת קצין ולוחם, בוצע על ידי גורמים "סוררים" שאינם בשליטת הנהגת חמאס. דבר זה מספק הקשר לדברים שאמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוקדם יותר היום, לפיהם היורים אינם מייצגים את חמאס באופן רשמי.

הדיווח מעורר שאלות לגבי ההסכמות מאחורי הקלעים של הפסקת האש השברירית והמאמצים המדיניים למנוע חידוש קרבות רחבי היקף בעזה. במקביל, מתנהלים בישראל דיונים ביטחוניים ואסטרטגיים לגבי תגובות אפשריות והיערכות להמשך האירועים בדרום.

