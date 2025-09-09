חליל אל חיה בהלווייתו של איסמעיל הניה ( צילום: khamenei.ir )

זמן קצר אחרי שמנהיג ארגון הטרור חמאס, איסמעיל הניה, חוסל בטהרן, בחודשיה הראשונים של המלחמה, טס מי שנחשב לאחד מאנשי סודו, המחבל חליל אל חיה לאיראן, להשתתף בהלוויה. הוא ניצב לצד המיטה ונפרד מהארכי מחבל. יותר משנה חלפה מאז, ואם הדיווחים מהיום (שלישי) נכונים - בקרוב תתקיים הלווייתו שלו. אם נשאר משהו מהגופה.

ישראל, כך נראה, הצליחה היום לסגור מעגל ולשים ידה על צמרת ארגון הטרור חמאס, הארגון שעמד מאחורי מתקפת הרשע האכזרית בבוקר שמחת תורה תשפ"ד ושמאז מחזיק בחטופים וחותר להשמדת ישראל. טרם ברור, נכון לשעת כתיבת השורות, אם המתקפה צלחה. אל חיה לפי הדיווחים נכח במטה חמאס בדוחא בירת קטאר, לצד בכירי חמאס נוספים. בין השמות הבולטים - חאלד משעל, מוחמד דרוויש, ראזי חמד ועיזאת א-רישק.

המבנה שנפגע בתקיפה הישראלית בקטאר ( לפי סעיף 27א )

ח’ליל אל־חיה היה מאז ומקדם דמות בולטת בחמאס. בחודשים האחרונים, ברקע חיסולו של הניה ואחריו חיסול יחיא סינוואר ואחיו מוחמד, הוא היה לאדם הדומיננטי והבולט ביותר בארגון הטרור.

אל חיה מגלם בסיפורו את המעבר שעשה ארגון הטרור במהלך השנים, מאז הוקם לפני כארבעים שנה ברצועת עזה. מארגון הטרור קטן ומקומי בעזה למפלצת בעלת קשרים עם ארגונים בינלאומיים.

הוא נולד בשכונת שיח' רדואן בעזה בשנת 1960, גדל בסביבה דתית ושמרנית, ולמד חינוך אסלאמי באוניברסיטת עזה. עוד כסטודנט נמשך לפעילות פוליטית-דתית, ובמהרה הפך לדמות מוכרת בקרב צעירי התנועה האסלאמית.

אל־חיה הצטרף בשנות השמונים לחמאס, אז ארגון מתהווה, והיה מהראשונים שגיבשו את קוויו האידיאולוגיים. כשלוש שנים בילה בבתי כלא בישראל בעקבות פעילותו, בשנות התשעים המוקדמות, אך חזר לאחר מכן לזירה הפוליטית. כבר אז ניכר הכישרון שלו לשלב עקשנות אידיאולוגית עם גמישות פוליטית – יכולת שאפשרה לו להפוך ליד ימינו של איסמעיל הנייה ולהשתלב בהנהגת התנועה.

במהלך השנים טיפס בהדרגה והפך לחבר הלשכה המדינית של חמאס. הוא נודע כמי שאחראי על ניהול קשרים דיפלומטיים של הארגון, במיוחד מול מצרים, קטאר וטורקיה. לא אחת היה זה אל־חיה שישב לשולחן עם מתווכים אזוריים והציג את דרישות חמאס במו״מ על הסדרה בעזה.

עומד מאחורי הניה בבוקר 7 לאוקטובר

לצד חמינאי בהלוויית הניה ( צילום: khamenei.ir )

בשנת 2021, לאחר מבצע "שומר החומות", שמו הוזכר לא מעט בהקשרים של ניסיונות פיוס בין חמאס לרשות הפלסטינית. הדמות שלו נחשבת פחות כריזמטית מזו של הנייה או יחיא סינוואר, אך בקרב יודעי דבר הוא תואר כאחד האנשים המשפיעים והמנוסים ביותר בארגון הטרור חמאס.

אל־חיה היווה דוגמה לדרך שבה מנהיגי הארגון שילבו שורשים דתיים עם הבנה פוליטית. הוא היה איש שמכיר היטב את הרחוב העזתי, אך גם ידע לשבת עם מתווכים בינלאומיים ולנהל מו"מ ארוך. דווקא השילוב הזה הפך אותו לדמות מרכזית במערך ההנהגה של חמאס. הוא עבר את עזה והתמקם בקטאר לפני הטבח.

בבוקרו של שמחת תורה תשפ"ד, בזמן מתקפת הפתע, הוא תועד לצד איסמעיל הנייה במקום מושבו בקטר, חוגג את האסון הישראלי. כעת הגיע גם יומו. בעזרת השם.