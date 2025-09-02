במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר בכירי הנהגת חמאס השוהים מחוץ לרצועה, ורומזים כי שמותיהם כבר מונחים על שולחנם של המוסד והשב"כ. הסוגיה, כך מדגישים גורמים ביטחוניים, רגישה במיוחד בשל מעורבות מדינות זרות כדוגמת טורקיה, קטאר ומצרים, בהן מתגוררים הבכירים. בשלב זה, טרם התקבלה הכרעה מדינית לגבי חיסולים ממוקדים בשטחי אותן מדינות.
בין השמות שנמצאים על הרדאר:
חאלד משעל – ראש הלשכה המדינית בפועל, מתגורר בקטאר.
ח'ליל אל-ח'יה – מנהל מדיניות החוץ של חמאס, גם הוא בקטאר.
זאהר ג'בארין – אחראי על מערך הכספים, שוהה בטורקיה.
מוסא אבו מרזוק – סגן ראש הלשכה המדינית, מתגורר בקטאר.
עלי ברכה – אחראי קשרי החוץ, בלבנון.
ניזאר עוודאלה – בכיר במו"מ מול ישראל, יושב בקטאר.
ראזי חאמד – דמות מפתח במדיניות החוץ, נע בין קטאר ללבנון.
פתח'י חאמד – מוביל מנגנון התעמולה וההסברה, מתגורר בטורקיה.
גורמי ביטחון ציינו כי חלק מהבכירים נעים בין מדינות שונות במסגרת מאמצי המשא ומתן, דבר שמקשה על מעקב ומחייב היערכות מיוחדת.
נזכיר כי במבצע החיסול של דובר חמאס, אבו עוביידה, שכונה במערכת הביטחון "תקשורת מגויסת", פעלו במשותף שב"כ, פיקוד הדרום ואגף המודיעין. הצלחת המבצע התאפשרה בזכות מידע מודיעיני מקדים שהצביע על מקום המסתור בו שהה היעד – והוביל לחיסולו.
