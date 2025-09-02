כיכר השבת
בצה"ל מאותתים: בכירי חמאס בחו"ל על הכוונת – ההכרעה בידי הדרג המדיני

במערכת הביטחון מאותתים כי בכירי חמאס המתגוררים במדינות ערביות עשויים להפוך ליעדים לחיסול ממוקד. בין השמות הבולטים: חאלד משעל, מוסא אבו מרזוק וח'ליל אל-ח'יה – כולם שוהים בקטאר. עם זאת, בשל הרגישות המדינית מול טורקיה, קטאר ומצרים, טרם התקבלה החלטה רשמית על ביצוע פעולות בשטחן ( צבא וביטחון)

מימין: משעל, הנייה ומרזוק (צילום: Abed Rahim Khatib / Flash 90)

במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר בכירי הנהגת השוהים מחוץ לרצועה, ורומזים כי שמותיהם כבר מונחים על שולחנם של המוסד והשב"כ. הסוגיה, כך מדגישים גורמים ביטחוניים, רגישה במיוחד בשל מעורבות מדינות זרות כדוגמת טורקיה, קטאר ומצרים, בהן מתגוררים הבכירים. בשלב זה, טרם התקבלה הכרעה מדינית לגבי חיסולים ממוקדים בשטחי אותן מדינות.

בין השמות שנמצאים על הרדאר:

חאלד משעל – ראש הלשכה המדינית בפועל, מתגורר בקטאר.

ח'ליל אל-ח'יה – מנהל מדיניות החוץ של חמאס, גם הוא בקטאר.

זאהר ג'בארין – אחראי על מערך הכספים, שוהה בטורקיה.

מוסא אבו מרזוק – סגן ראש הלשכה המדינית, מתגורר בקטאר.

עלי ברכה – אחראי קשרי החוץ, ב.

ניזאר עוודאלה – בכיר במו"מ מול ישראל, יושב בקטאר.

ראזי חאמד – דמות מפתח במדיניות החוץ, נע בין קטאר ללבנון.

פתח'י חאמד – מוביל מנגנון התעמולה וההסברה, מתגורר בטורקיה.

גורמי ביטחון ציינו כי חלק מהבכירים נעים בין מדינות שונות במסגרת מאמצי המשא ומתן, דבר שמקשה על מעקב ומחייב היערכות מיוחדת.

נזכיר כי במבצע החיסול של דובר חמאס, אבו עוביידה, שכונה במערכת הביטחון "תקשורת מגויסת", פעלו במשותף שב"כ, פיקוד הדרום ואגף המודיעין. הצלחת המבצע התאפשרה בזכות מידע מודיעיני מקדים שהצביע על מקום המסתור בו שהה היעד – והוביל לחיסולו.

