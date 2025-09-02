מימין: משעל, הנייה ומרזוק ( צילום: Abed Rahim Khatib / Flash 90 )

במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר בכירי הנהגת חמאס השוהים מחוץ לרצועה, ורומזים כי שמותיהם כבר מונחים על שולחנם של המוסד והשב"כ. הסוגיה, כך מדגישים גורמים ביטחוניים, רגישה במיוחד בשל מעורבות מדינות זרות כדוגמת טורקיה, קטאר ומצרים, בהן מתגוררים הבכירים. בשלב זה, טרם התקבלה הכרעה מדינית לגבי חיסולים ממוקדים בשטחי אותן מדינות.