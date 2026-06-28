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חיסול משמעותי בעזה: מפקד המשטרה הימית של חמאס חוסל יחד עם שני מפקדים

מנצור שחתות קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וחוסל יחד עם עוד שני מפקדים נוספים במשטרה הימית חוסלו לצדו | התקיפה המדויקת הסירה איום מיידי | תיעוד התקיפה (צבא וביטחון)

תיעוד מהתקיפה
תיעוד מהתקיפה| צילום: צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו היום (ראשון) על חיסולו של מנצור סאמי מחמוד שחתות, מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז ב, במסגרת תקיפה מדויקת שבוצעה שלשום במרכז רצועת . יחד איתו חוסלו שני מחבלים בכירים נוספים שכיהנו כמפקדים במשטרה הימית של הארגון.

על פי הנמסר מגורמי הביטחון, שחתות פעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפרוסים ברצועה. המשטרה הימית של חמאס, שבה כיהנו המחבלים שחוסלו, פועלת תחת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור ומקדמת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

המפקדים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

חמושים ומהווים איום מיידי

גורמי ביטחון הדגישו כי המחבלים שחוסלו נעו ברכב כשהם חמושים באמצעי לחימה, ובכך היוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפרוסים במרחב. התקיפה המדויקת בוצעה במטרה להסיר את האיום שהציבו המחבלים על הלוחמים הפועלים בשטח.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות חיסול שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד מפקדים בכירים בארגוני הטרור ב. בשבוע שעבר חוסל מפקד חוליית מחבלי נוחבה שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר, ולפני כן חוסלו מפקדי ג'יהאד אסלאמי שתכננו לבצע מתווי טרור בטווח המיידי.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, ויפעלו להסרת כל איום מיידי על הכוחות. דובר צה"ל הבהיר כי המערכה להסרת איומים ממשיכה, וכוחות הביטחון ימשיכו לפעול נגד כל גורם המהווה סכנה לחיילים ולאזרחי ישראל.

פעילות ברצועת עזה (צילום: צה"ל)

המשך פעילות נגד תשתיות הטרור

החיסול של מפקדי המשטרה הימית מתווסף למאמצים המתמשכים של כוחות הביטחון לפגוע בתשתיות הטרור של חמאס. בשבועות האחרונים חושפו תשתיות טרור מסועפות שהפעיל הארגון מטורקיה, וכן חוסלו מחבלים שהפעילו רשתות העברת כספים לזרוע הצבאית.

המשטרה הימית של חמאס, שבה כיהן שחתות ושני המפקדים שחוסלו לצדו, מהווה חלק מהמערך הצבאי של הארגון ופועלת להכוונת מתווי טרור ימיים ויבשתיים כאחד. החיסול של מפקדיה מהווה מכה משמעותית ליכולת הארגון לתכנן ולבצע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל.

יצוין כי בתקופה האחרונה מבצע צה"ל מבצעים ממוקדים נגד מפקדים בכירים בארגוני הטרור ברצועה, תוך שימוש במודיעין מדויק ותקיפות ממוקדות.

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