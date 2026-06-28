תיעוד מהתקיפה - צילום: דובר צה"ל תיעוד מהתקיפה | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:11

דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו היום (ראשון) על חיסולו של מנצור סאמי מחמוד שחתות, מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בארגון הטרור חמאס, במסגרת תקיפה מדויקת שבוצעה שלשום במרכז רצועת עזה. יחד איתו חוסלו שני מחבלים בכירים נוספים שכיהנו כמפקדים במשטרה הימית של הארגון.

על פי הנמסר מגורמי הביטחון, שחתות פעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפרוסים ברצועה. המשטרה הימית של חמאס, שבה כיהנו המחבלים שחוסלו, פועלת תחת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור ומקדמת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

המפקדים שחוסלו ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

המשך פעילות נגד תשתיות הטרור

החיסול של מפקדי המשטרה הימית מתווסף למאמצים המתמשכים של כוחות הביטחון לפגוע בתשתיות הטרור של חמאס. בשבועות האחרונים חושפו תשתיות טרור מסועפות שהפעיל הארגון מטורקיה, וכן חוסלו מחבלים שהפעילו רשתות העברת כספים לזרוע הצבאית.

המשטרה הימית של חמאס, שבה כיהן שחתות ושני המפקדים שחוסלו לצדו, מהווה חלק מהמערך הצבאי של הארגון ופועלת להכוונת מתווי טרור ימיים ויבשתיים כאחד. החיסול של מפקדיה מהווה מכה משמעותית ליכולת הארגון לתכנן ולבצע פעולות טרור נגד כוחות צה"ל.

יצוין כי בתקופה האחרונה מבצע צה"ל מבצעים ממוקדים נגד מפקדים בכירים בארגוני הטרור ברצועה, תוך שימוש במודיעין מדויק ותקיפות ממוקדות.