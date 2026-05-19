כיכר השבת
סוכל איום מיידי

מחבל חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר חוסל בדרום הרצועה

כוחות חטיבה 188 זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות • חיל האוויר חיסל אותו והסיר את האיום | המחבל השתתף בטבח ה-7 באוקטובר (צבא וביטחון)

מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה חיסלו אתמול (שני) מחבל מארגון הטרור חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי על .

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות זיהו את המחבל ברגע שחצה את הקו הצהוב והחל להתקרב לעמדות הכוחות. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח תקף וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום.

המחבל שחוסל פשט לשטח מדינת ישראל ב בשמחת תורה, ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. חיסולו מהווה סגירת מעגל נוספת עם מבצעי הטבח הנורא.

המקרה מצטרף לשורה של חיסולים של מחבלים שהשתתפו בטבח ה-7 באוקטובר. בשבוע שעבר חוסל חמזה שרבאצי, מפקד בגדוד שג'אעיה שפרץ למוצב נחל עוז באותו יום נורא. יחד עמו חוסל עזאם אל-חיה, מחבל נוסף מיחידת העילית "נוח'בה".

צה"לחמאסעזהחיסול מחבליםטבח שמחת תורה

