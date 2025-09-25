המחבל שחוסל ( צילום: דובר צה"ל )

צה״ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אגף המודיעין, תקפו במרחב שאטי בעיר עזה - וחיסלו באמצעות חיל האוויר את המחבל ואאל מטריה. כך מסר היום (חמישי) שובר צה"ל.

מטריה שימש כמפקד מחלקת נח׳בה בגדוד שאטי של ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה. הוא לקח חלק בפשיטה למיגונית במחנה נחל עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. "במסגרת תפקידו במהלך המלחמה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה", נמסר מדובר צה"ל. "צה״ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים מארגוני הטרור שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר".

מוקדם יותר היום עדכן דובר צה"ל, כי במהלך הפעילות בעזה היום הלוחמים איתרו והשמידו מתחם לחימה מרכזי ומאויש של חמאס, שבו נמצאו אמצעי לחימה רבים, בהם כ-20 מטענים מסוגים שונים, עשרות רימונים ונשקים שונים וכן סיוע הומניטרי גנוב.

בנוסף, נחשף במתחם מעבר תת-קרקעי אשר חיבר בין מספר דירות מבצעיות ששימשו את האויב. "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי ישראל", מסר דובר צה"ל.