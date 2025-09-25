כיכר השבת
זה מה שנתפס

סופו של המחבל שפשט למיגונית בנחל עוז; צה"ל חיסל אותו בעיר עזה

צה"ל ושב"כ חיסלו את ואאל מטריה, מפקד מחלקת נח'בה בגדוד שאטי של חמאס, שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר במיגונית בנחל עוז. החיסול בוצע במרחב שאטי בעזה | מוקדם יותר היום השמידו מתחם לחימה משמעותי ומאויש של חמאס (מלחמה)

4תגובות
המחבל שחוסל (צילום: דובר צה"ל)

צה״ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת אגף המודיעין, תקפו במרחב שאטי בעיר עזה - וחיסלו באמצעות חיל האוויר את המחבל ואאל מטריה. כך מסר היום (חמישי) שובר .

מטריה שימש כמפקד מחלקת נח׳בה בגדוד שאטי של ארגון הטרור חמאס במרחב . הוא לקח חלק בפשיטה למיגונית במחנה נחל עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

"במסגרת תפקידו במהלך המלחמה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה", נמסר מדובר צה"ל. "צה״ל ושב"כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים מארגוני הטרור שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר".

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

מוקדם יותר היום עדכן דובר צה"ל, כי במהלך הפעילות בעזה היום הלוחמים איתרו והשמידו מתחם לחימה מרכזי ומאויש של חמאס, שבו נמצאו אמצעי לחימה רבים, בהם כ-20 מטענים מסוגים שונים, עשרות רימונים ונשקים שונים וכן סיוע הומניטרי גנוב.

בנוסף, נחשף במתחם מעבר תת-קרקעי אשר חיבר בין מספר דירות מבצעיות ששימשו את האויב. "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי ישראל", מסר דובר צה"ל.

