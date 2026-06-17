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דובר צה"ל הודיע היום (רביעי) על חיסולם של שני מחבלים בכירים בארגוני הטרור חמאס וגא"פ, במסגרת תקיפות מדויקת שבוצעו בסוף השבוע האחרון ברצועת עזה. המחבלים, שהיו מעורבים באופן ישיר בטבח ה-7 באוקטובר ובהחזקת חטופים, חוסלו במטרה להסיר איום מיידי על כוחות צה"ל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בתקיפה שבוצעה בדרום רצועת עזה חוסל מחמד סעיד אחמד נמרוטי, מפקד מחלקה בארגון הטרור חמאס. נמרוטי היה מעורב באופן ישיר בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, כאשר פשט לשטח מדינת ישראל במסגרת הפלישה המסיבית של ארגון הטרור. לאורך כל תקופת המלחמה, נמרוטי לקח חלק משמעותי בהחזקתם של חטופים רבים בשבי מנהרות חמאס. מדובר בדמות מרכזית במערך החטופים של הארגון, שהיווה חוליה חשובה בשרשרת הפיקוד האחראית על החזקת בני הערובה במנהרות התת-קרקעיות.

המחבלים שחוסלו ( צילום: דו"צ )

מפקד גא"פ שפשט לבארי

בתקיפה נוספת שבוצעה במרכז רצועת עזה, חיסל צה"ל את מעאויה סלימאן צקר עאידי, מפקד מחלקה במחנות המרכז של ארגון הטרור גא"פ. עאידי היה מעורב באופן ישיר בפשיטה הרצחנית על קיבוץ בארי בטבח ה-7 באוקטובר, אחד האירועים הקשים ביותר באותו יום נורא.

לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה, שני המחבלים המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. עאידי לקח חלק פעיל בהטמנת מטעני נפץ שנועדו לפגוע בלוחמי צה"ל הפועלים ברצועה, והיווה איום מתמשך על הכוחות.

גורמי ביטחון הדגישו כי שני המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. המידע המודיעיני שהתקבל הצביע על כוונתם להמשיך ולפגוע בלוחמים ובאזרחים, מה שהוביל להחלטה על חיסולם המהיר.

רצף חיסולים של מחבלים בכירים

החיסולים מצטרפים לשורה ארוכה של פעולות שמבצע צה"ל בימים האחרונים להסרת תשתיות טרור ומחבלים בכירים ברצועה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, השבוע חיסל צה"ל את ח'צ'ר ג'מאצי ומחמד חראזין, ראש תשתית העברות הכספים של חמאס וסגנו, שהעבירו עשרות מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של הארגון.

בנוסף, חוסלו מחבלי ג'יהאד בכירים שתכננו לבצע מתווי טרור בטווח הזמן המיידי, ביניהם מפקד נוח'בה וראש חולייה שהיה אחראי על ירי רקטי לעבר ישראל.

מדובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הפעילות המבצעית נמשכת במקביל למאמצים הדיפלומטיים להשבת החטופים ולהשגת יציבות במרחב.