חודש שלם עבדו בצה"ל כדי לאטום מנהרת ענק באורך 7 קילומטרים

צה״ל, בהובלת פיקוד הדרום, פועל מתחילת המלחמה להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.
בארבעת השבועות האחרונים הוביל מערך ההנדסה של פיקוד הדרום מבצע רחב היקף לאיטום תוואי תת-קרקעי מרכזי באורך של כ-7 קילומטרים, במרחב בית חאנון שבצפון הרצועה.
המבצע, שנוהל בשיתוף פעולה של כוחות ההנדסה של פיקוד הדרום, אוגדות 99 ו-162, לוחמי יהל״ם, ובסיוע צוותי הקרב של חטיבות 646, גבעתי והחטיבה הצפונית, כלל הזרמה של יותר מ-20,000 קו״ב חומר איטום, באמצעות מערכת ייעודית שהוקמה לאורך כ-4.5 קילומטרים – ממרחב גדר הגבול באזור נתיב העשרה ועד ללב התוואי התת-קרקעי.
המבצע התאפשר הודות לתכנון הנדסי מדויק, תוך שילוב יכולות טכנולוגיות מתקדמות ושיטות פעולה חדשניות שהופעלו לראשונה והובילו לאטימה מלאה של המנהרה.
במקביל, נמשך המאמץ להשמדת תוואים תת-קרקעיים בבית חאנון באמצעות חבלה, במסגרתו הושמדו עד כה כ-2.4 קילומטרים נוספים של תשתיות תת-קרקעית.
שני המאמצים המשולבים הביאו לפגיעה משמעותית בגדוד בית חאנון ולהכרעתו המבצעית.
"איטום התוואי מהווה פגיעה נוספת בתשתיות הטרור של חמאס מעל ומתחת לקרקע", הוסיף דובר צה"ל.
