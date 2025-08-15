כיכר השבת
חודש שלם עבדו בצה"ל כדי לאטום מנהרת ענק באורך 7 קילומטרים

כוחות צה״ל בהובלת פיקוד הדרום השלימו מבצע לאיטום תוואי תת-קרקעי באורך של כ-7 קילומטרים במרחב בית חאנון | צפו בתיעוד (ביטחוני)

1תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

צה״ל, בהובלת פיקוד הדרום, פועל מתחילת המלחמה להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של ברצועת עזה.

בארבעת השבועות האחרונים הוביל מערך ההנדסה של פיקוד הדרום מבצע רחב היקף לאיטום תוואי תת-קרקעי מרכזי באורך של כ-7 קילומטרים, במרחב בית חאנון שבצפון הרצועה.

המבצע, שנוהל בשיתוף פעולה של כוחות ההנדסה של פיקוד הדרום, אוגדות 99 ו-162, לוחמי יהל״ם, ובסיוע צוותי הקרב של חטיבות 646, גבעתי והחטיבה הצפונית, כלל הזרמה של יותר מ-20,000 קו״ב חומר איטום, באמצעות מערכת ייעודית שהוקמה לאורך כ-4.5 קילומטרים – ממרחב גדר הגבול באזור נתיב העשרה ועד ללב התוואי התת-קרקעי.

(צילום: דובר צה"ל)

המבצע התאפשר הודות לתכנון הנדסי מדויק, תוך שילוב יכולות טכנולוגיות מתקדמות ושיטות פעולה חדשניות שהופעלו לראשונה והובילו לאטימה מלאה של המנהרה.

במקביל, נמשך המאמץ להשמדת תוואים תת-קרקעיים בבית חאנון באמצעות חבלה, במסגרתו הושמדו עד כה כ-2.4 קילומטרים נוספים של תשתיות תת-קרקעית.

שני המאמצים המשולבים הביאו לפגיעה משמעותית בגדוד בית חאנון ולהכרעתו המבצעית.

"איטום התוואי מהווה פגיעה נוספת בתשתיות הטרור של חמאס מעל ומתחת לקרקע", הוסיף דובר .

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

0 תגובות

1
יש 170 קילומטר של מינהרות .ומה יש להתפאר במידות קטנות אלו שנשמדו ?????
מאיר

