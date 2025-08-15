חודש שלם עבדו בצה"ל כדי לאטום מנהרת ענק באורך 7 קילומטרים

צה״ל, בהובלת פיקוד הדרום, פועל מתחילת המלחמה להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

בארבעת השבועות האחרונים הוביל מערך ההנדסה של פיקוד הדרום מבצע רחב היקף לאיטום תוואי תת-קרקעי מרכזי באורך של כ-7 קילומטרים, במרחב בית חאנון שבצפון הרצועה.

המבצע, שנוהל בשיתוף פעולה של כוחות ההנדסה של פיקוד הדרום, אוגדות 99 ו-162, לוחמי יהל״ם, ובסיוע צוותי הקרב של חטיבות 646, גבעתי והחטיבה הצפונית, כלל הזרמה של יותר מ-20,000 קו״ב חומר איטום, באמצעות מערכת ייעודית שהוקמה לאורך כ-4.5 קילומטרים – ממרחב גדר הגבול באזור נתיב העשרה ועד ללב התוואי התת-קרקעי.