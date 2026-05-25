צה"ל חיסל מחבל מרכזי במטה הייצור של חמאס בעזה | תיעוד החיסול

צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (שני) כי אתמול חוסל מחמד אבו מלוח, מחבל מרכזי במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל היווה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור והמשיך לייצר כלי נשק גם בזמן הפסקת האש.

אבו מלוח פעל בניגוד להסכם הפסקת האש ושיקם את יכולות הייצור של הארגון. כלי הנשק שייצר היוו איום ישיר על כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ועל אזרחי מדינת ישראל. החיסול בוצע במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה המחבל על הכוחות והאזרחים.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל ברצועה בימים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, שלשום חוסל אחמד אבו חצ'ירה, מפקד יחידת הקשר של חמאס במרחב העיר עזה, שפעל לקידום מתווי טרור בטווח הזמן המיידי.

במקביל, צה"ל תקף והשמיד בימים האחרונים מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור ברחבי הרצועה. בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.

מפקדי חמאס ממשיכים להיחסל

בשבוע שעבר חיסל צה"ל מפקדים נוספים בארגון הטרור. ביניהם אסלאם השאם ריאד קניטה ומחמוד חאמד יוסף חמדונה, שני מחבלים מרכזיים ביחידת הייצור של חמאס שפעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון גם בזמן הפסקת האש.

כמו כן, חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל באופן שהיווה איום מיידי. המחבל השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.