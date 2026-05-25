כיכר השבת
"מוקד ידע מרכזי"

צה"ל חיסל מחבל מרכזי במטה הייצור של חמאס בעזה | תיעוד החיסול

מחמד אבו מלוח, מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור, שייצר כלי נשק בזמן הפסקת האש - חוסל על ידי צה"ל • הנשק היווה איום על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל | הפעילות המבצעית נמשכת (צבא וביטחון)

תיעוד מחיסול המחבל
תיעוד מחיסול המחבל| צילום: צילום: דובר צה"ל

צה"ל מעדכן לפני זמן קצר (שני) כי אתמול חוסל מחמד אבו מלוח, מחבל מרכזי במטה הייצור של במרכז רצועת .

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל היווה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור והמשיך לייצר כלי נשק גם בזמן הפסקת האש.

אבו מלוח פעל בניגוד להסכם הפסקת האש ושיקם את יכולות הייצור של הארגון. כלי הנשק שייצר היוו איום ישיר על כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ועל אזרחי מדינת ישראל. החיסול בוצע במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה המחבל על הכוחות והאזרחים.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל ברצועה בימים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, שלשום חוסל אחמד אבו חצ'ירה, מפקד יחידת הקשר של חמאס במרחב העיר , שפעל לקידום מתווי טרור בטווח הזמן המיידי.

במקביל, צה"ל תקף והשמיד בימים האחרונים מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור ברחבי הרצועה. בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות נ"ט, נשקים ארוכים, RPG, אפודים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל.

מפקדי חמאס ממשיכים להיחסל

בשבוע שעבר חיסל צה"ל מפקדים נוספים בארגון הטרור. ביניהם אסלאם השאם ריאד קניטה ומחמוד חאמד יוסף חמדונה, שני מחבלים מרכזיים ביחידת הייצור של חמאס שפעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון גם בזמן הפסקת האש.

כמו כן, חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל באופן שהיווה איום מיידי. המחבל השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

המחבלים שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)
חמאסעזהרצועת עזהחיסול מחבליםחיסול מחבלחמאס (2221)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר