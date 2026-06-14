שר הביטחון בתל נוף ( צילום: אריאל חרמוני / משרד הביטחון )

בצעד היסטורי ראשון מסוגו, נפתח השבוע דיר תת-קרקעי (דת"ק) חרדי בבסיס חיל האוויר תל-נוף, כאשר כ-20 טכנאים חרדים החלו את עבודתם על מטוסי F-15 בטייסת 'חוד החנית' (106). המהלך מהווה חלק ממאמץ צה"ל להרחבת היקפי הגיוס ויצירת מסלולי שירות משמעותיים המותאמים לאורח החיים החרדי.

הטכנאים החרדים, שנקלטו בשבוע שעבר, עברו הכשרה מקצועית של כחודשיים בבסיס הטכני בחיפה, במסגרת שהותאמה במיוחד לצרכיהם. ההכשרה העניקה להם את הכישורים הנדרשים לתפקיד טכנאי דרג א', ומעתה הם יפעלו במסגרת הדת"ק החדש בבסיס תל-נוף.

דת"ק חרדי ראשון בבסיס תל-נוף של חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

דת"ק חרדי ראשון בבסיס תל-נוף של חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

מתוך הצורך המבצעי

על פי ההודעה הרשמית, צה"ל ממשיך במאמץ להרחבת היקפי הגיוס מתוך הצורך המבצעי, בין היתר באמצעות הרחבת המסלולים הקיימים ומימוש פקודת מטכ"ל. במסגרת זו מבוצעות התאמות בהכשרות ובמהלך השירות, תוך מתן אפשרות להתקדם בתפקידי פיקוד וקצונה.

המטרה המרכזית היא לאפשר שירות משמעותי תוך המשך שמירה מלאה על אורח החיים החרדי. הדת"ק החדש בתל-נוף מהווה דוגמה מעשית ליישום גישה זו, כאשר הטכנאים החרדים יוכלו לתרום את חלקם למאמץ המבצעי תוך שמירה על ערכיהם ואורח חייהם.

דת"ק חרדי ראשון בבסיס תל-נוף של חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

בסיס במוקד הפעילות

בסיס תל-נוף עמד במוקד הפעילות המבצעית בחודשים האחרונים, כאשר מטוסי ה-F-15 שבו ביצעו תקיפות מדויקות במסגרת המערכה מול איראן וחיזבאללה. יצוין כי בעבר דווח על פגיעות טילים איראניים בבסיס, אך צה"ל הבהיר שכל היחידות הרלוונטיות שמרו על המשכיות תפקודית לאורך המבצע.

הטכנאים החרדים שנקלטו בדת"ק החדש יעבדו על מטוסי F-15 מדגמי B, C ו-D, המהווים חלק מעמוד השדרה של חיל האוויר. עבודתם תכלול תחזוקה שוטפת, טיפולים מקצועיים ותמיכה טכנית במטוסים המבצעיים.