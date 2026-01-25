כנס חשמונאים ( צילום: דובר צה"ל )

אחרי שבועות של אי-ודאות סביב עתידו הצבאי, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (א') שיחה אישית עם מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה אבינועם אמונה, וסיכם איתו על המשך שירותו בצה"ל בתפקיד חדש ורגיש במיוחד. על פי הודעת דובר צה"ל, אמונה ישמש כיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים - תפקיד שמקבל משנה תוקף על רקע המאמצים להגברת הגיוס בחברה החרדית והקמת מסגרות ייעודיות עבורם.

המינוי מגיע לאחר תקופה סוערת בה דווח כי בצה"ל הראו לאמונה את הדרך החוצה, למרות הישגיו המרשימים לאורך שירותו. אמונה, שפיקד בעבר על גדוד 101 במבצע צוק איתן ועל יחידת מגלן, הקים את חטיבת החשמונאים החדשה ונחשב לקצין מצטיין. עם זאת, על פי דיווחים קודמים, בצה"ל סירבו לקדמו בתפקיד בשל היותו בעל זקן - עובדה שהפריעה למספר קצינים במערך.

אבינועם אמונה ( צילום: דובר צה"ל )

אולם בהודעת דובר צה"ל על המינוי החדש לא נכתב בבירור האם אמונה יועלה בדרגה מאלוף-משנה לתת-אלוף במסגרת תפקידו החדש. השאלה הזו מעלה סימני שאלה בעיקר לאור העובדה שיועצת הרמטכ"ל לענייני נשים (היוהל"ן) כן מכהנת בדרגת תת-אלוף. האם יש כאן איפה ואיפה כאשר יועצת לענייני נשים תהיה תא"ל - והיועץ לענייני חרדים, שאחראי על שילוב אוכלוסייה שלמה בצבא, לא? 800 מיליון ליש"ט: גאווה ישראלית במבצר הפלדה החדש של בריטניה דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 14:16 השאלה הזו רגישה במיוחד בעיני הציבור החרדי, שרואה בכך ביטוי נוסף לתקרת הזכוכית שמתמודדים איתה קצינים דתיים וחרדים בצה"ל. כידוע, אמונה זכה לאמון מגדולי הרבנים בפגישות גלויות וחסויות, והוכיח שאפשר להתגייס, לשרת כלוחם ולהישאר חרדי. כל התקדמות עתידית בגיוס חרדים, כל גשר שייבנה - יהיה חתום על שמו. בשיחה שקיים הרמטכ"ל עם אמונה, הדגיש זמיר כי הקמת חטיבת החשמונאים אינה רק מהלך לוגיסטי, אלא משימה "חשובה, ערכית ומשמעותית" המיועדת להרחיב את שורות הצבא בשעה שהעומס על מערכי הסדיר והמילואים נמצא בשיא היסטורי. הרמטכ"ל גם העניק גיבוי מלא וחסר פשרות למפקדים וללוחמים של החטיבה, שעמדו במוקד סערה בימים האחרונים בעקבות גילויי האלימות נגד משרתים בחטיבת החשמונאים. התפקיד החדש של אמונה כיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים יהיה אמון על קידום שילובם של חרדים בצה"ל, תוך שמירה על אופי החיים החרדי והתאמת מסגרות השירות לצרכי האוכלוסייה. זהו תפקיד מפתח בתקופה בה הצבא מנסה להגדיל את מספר המתגייסים החרדים ולהקים מסגרות נוספות מעבר לחטיבת החשמונאים ונצח יהודה. יצוין כי בעבר התייחס הגאון רבי יעקב עדס למפקד חטיבת החשמונאים, כשהוא מספר שיעץ לו לפרוש מהצבא. עם זאת, המינוי החדש מעיד על כך שהצבא מעוניין להמשיך לנצל את הניסיון והאמון שצבר אמונה בקרב הציבור החרדי, גם אם לא בתפקיד פיקודי ישיר. השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא האם צה"ל יעלה את אמונה בדרגה במסגרת תפקידו החדש, או שהוא ימשיך לשמש בדרגת אלוף-משנה - בניגוד ליועצת לענייני נשים שמכהנת בדרגת תת-אלוף. התשובה לשאלה זו תשקף לא רק את מעמדו האישי של אמונה, אלא גם את היחס של צה"ל לנושא הרגיש של שילוב חרדים בצבא ולמעמדם של קצינים דתיים וחרדים במערכת.