מבצע חברון הסתיים: 14 מבוקשים נעצרו, נשק רב הוחרם | תיעוד

מבצע חברון ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל, שב"כ, מג"ב ומשטרת מחוז ש"י השלימו מבצע חטיבתי נרחב בשכונת ג'בל ג'והר שבחברון, שנמשך מספר ימים. במהלך הפעילות נעצרו 14 מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור ובהחזקת נשק, והוחרמו כמויות משמעותיות של אמצעי לחימה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הכוחות סרקו כ-350 מבנים במהלך המבצע, שהתמקד בסיכול תשתיות טרור ומיגור החזקת אמצעי לחימה באופן בלתי חוקי. הפעילות בוצעה בהובלת חטיבת יהודה, תוך שיתוף פעולה הדוק בין מנגנוני הביטחון השונים.

פעילות לוחמי צה"ל בחברון ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך המבצע הוחרמו 8 כלי נשק מסוג M16 ו-M4, מספר אקדחים, עשרות סכינים ואמצעי לחימה נוספים. כידוע, חברון מהווה מוקד מתמשך לפעילות טרור, והמבצע הנוכחי מהווה חלק ממאמצי כוחות הביטחון לחזק את הביטחון במרחב יהודה ושומרון. "הגופה במקרר": הסיפור שלא סופר על החזרת אורון שאול ז"ל דוד הכהן וב. ניסני | 08:08 יצוין כי בסוף השבוע נחשף בחדשות 12 כי מסמכים שנתפסו על ידי צה"ל ברצועת עזה העידו על כוונת חמאס לפשוט גם על יישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר. המסמכים כללו התכתבויות ושיחות בין גורמים בארגון, בהם גם בכירים, המעידות על כוונות כלליות לבצע פשיטות נרחבות. ממועצת יש"ע נמסר בעקבות הפרסום: "אנו קוראים לרמטכ"ל לחשוף באופן מיידי את המסמכים שנתפסו בידי כוחות צה"ל המעידים על כוונת חמאס לפלוש ליישובי יהודה ושומרון וישובי קו התפר. המסמך ממחיש שמתקפת 7 באוקטובר הייתה חלק מתפיסה רחבה של פשיטה על יישובים ורצח אזרחים בכל רחבי הארץ".

בהקשר זה, יש לציין כי לפני מספר ימים התרחש אירוע חריג בדאהרייה שליד חברון, כאשר חוליה של שודדים, ככל הנראה ערבים ישראלים, נכנסו למקום כשהם מחופשים לחיילי צה"ל וביצעו שוד מזויין של חנות זהב. כוחות הביטחון קפצו למרחב ומנהלים מרדף אחר החשודים, כאשר חלקם כבר נתפסו.

במערכת הביטחון הדגישו כי "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול באופן יזום לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון". המבצע בחברון מצטרף לשורה של פעולות נרחבות שמבצעים כוחות הביטחון במרחב, במטרה לשמור על ביטחון התושבים ולמנוע התארגנות של תשתיות טרור.

כידוע, חברון נחשבת לאחד המוקדים המרכזיים של פעילות טרור ביהודה ושומרון, ומבצעים כאלה מתבצעים באופן תדיר במטרה לשמור על יתרון מודיעיני ומבצעי מול ארגוני הטרור. הפעילות המתמשכת של כוחות הביטחון במרחב מהווה חלק מהמאמץ הכולל לשמור על ביטחון אזרחי ישראל ולמנוע פיגועים.